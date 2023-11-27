Нелегалов из Беларуси перебрасывают на границу с Финляндией 27.11.2023, 8:27

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В этом помогают россияне.

Мигранты отправляются на границу с Финляндией после неуспешных попыток попасть в ЕС из Беларуси. Финский канал Yle поговорил с тремя соискателями убежища, которые уже находятся на территории страны. Они подтверждают, что российская сторона содействует миграции.

Сириец Моаяд Салами рассказал о том, как их приняли на границе. По его словам, в несколько этапов его и еще пять человек доставили на границу, где им после процедуры аннулирования визы предоставили возможность пересечь границу на велосипедах, запретив возвращаться в Россию.

Салами также рассказал, что в социальных сетях мигранты, безуспешно попытавшиеся пройти из Беларуси в Литву, Латвию и Польшу, обсуждают варианты попасть на российской-финскую границу. По его словам, он также слышал на границе, что если Финляндия полностью прекратит работу своих КПП, то мигрантов направят на границу с другими странами: Норвегией, Эстонией и Латвией.

Другой нелегал Райан Алхарири уже проделал такой путь. По его словам, сначала он из Сирии через Россию попал в Беларусь, где пытался пробраться в Польшу и Литву, но ему это не удалось. Однако потом он услышал о том, что граница с Финляндией открывается и отправился туда. Сначала он доехал до Санкт-Петербурга, а потом и до границы, где, как и первый герой репортажа, за деньги получил велосипед и был отправлен в сторону финского пункта пропуска.

Еще один мигрант Камаль Тавил также рассказал историю с велосипедами.

Финляндия за последние недели закрыла все пункты пропуска на границе с Россией, кроме одного, самого северного. Поток просителей убежища на финских пунктах пропуска активизировался с осени. Всего было принято 950 человек.

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