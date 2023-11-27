закрыть
27 ноября 2023, понедельник, 9:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Нелегалов из Беларуси перебрасывают на границу с Финляндией

  • 27.11.2023, 8:27
  • 3,530
Нелегалов из Беларуси перебрасывают на границу с Финляндией

В этом помогают россияне.

Мигранты отправляются на границу с Финляндией после неуспешных попыток попасть в ЕС из Беларуси. Финский канал Yle поговорил с тремя соискателями убежища, которые уже находятся на территории страны. Они подтверждают, что российская сторона содействует миграции.

Сириец Моаяд Салами рассказал о том, как их приняли на границе. По его словам, в несколько этапов его и еще пять человек доставили на границу, где им после процедуры аннулирования визы предоставили возможность пересечь границу на велосипедах, запретив возвращаться в Россию.

Салами также рассказал, что в социальных сетях мигранты, безуспешно попытавшиеся пройти из Беларуси в Литву, Латвию и Польшу, обсуждают варианты попасть на российской-финскую границу. По его словам, он также слышал на границе, что если Финляндия полностью прекратит работу своих КПП, то мигрантов направят на границу с другими странами: Норвегией, Эстонией и Латвией.

Другой нелегал Райан Алхарири уже проделал такой путь. По его словам, сначала он из Сирии через Россию попал в Беларусь, где пытался пробраться в Польшу и Литву, но ему это не удалось. Однако потом он услышал о том, что граница с Финляндией открывается и отправился туда. Сначала он доехал до Санкт-Петербурга, а потом и до границы, где, как и первый герой репортажа, за деньги получил велосипед и был отправлен в сторону финского пункта пропуска.

Еще один мигрант Камаль Тавил также рассказал историю с велосипедами.

Финляндия за последние недели закрыла все пункты пропуска на границе с Россией, кроме одного, самого северного. Поток просителей убежища на финских пунктах пропуска активизировался с осени. Всего было принято 950 человек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вслед ушедшему «Автобизнесу»
Вслед ушедшему «Автобизнесу» Ирина Халип
Покажите людям Статкевича!
Покажите людям Статкевича! Наталья Радина
Все началось с Украины
Все началось с Украины Леонид Невзлин
Россияне, внимание, вопрос!
Россияне, внимание, вопрос! Ян Валетов