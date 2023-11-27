«Хапун» в Барановичах: среди задержанных есть и те, кто вернулся из-за границы 1 27.11.2023, 16:26

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В Барановичах силовики пришли к участникам протестов 2020 года. Среди задержанных есть и те, кто на время выезжал из Беларуси, но вернулся в страну. Об этом силовики рассказали в своем телеграм-канале, передает «Еврорадио».

При обысках была «обнаружена запрещёнка», говорят силовики. Они не уточняют, о чем идет речь. На опубликованном видео говорят четыре человека. Один из них — индивидуальный предприниматель. Он, по его словам, был «задержан сотрудниками милиции за события, связанные с 2020-м годом». Еще один мужчина говорит, что «подошел к ограждению, за которым стоял ОМОН», но где и когда это происходило, из нарезки его слов не ясно. Третий человек говорит, что «кричали неприличные лозунги в отношении сотрудников ОМОНа».

Сколько всего человек было задержано во время этой облавы, силовики не уточнили.

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