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Как избавиться от навязчивых сотрудников КГБ

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  • 28.11.2023, 8:40
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Как избавиться от навязчивых сотрудников КГБ

Совет от белорусского музыканта.

Сяржук Долгушев — не просто музыкант, а один из главных популяризаторов белорусского фольклора. Не многие знают, что именно он был среди создателей «Вольного хора», который в 2020 году стал одной из движущих сил протестов.

В интервью интервью программе Studio X-97 сайта Charter97.org он рассказал, как избавиться от навязчивых сотрудников КГБ. 

— Ты до 2018 года работал в филармонии в Минске. Я знаю, что там были истории, когда тебя приглашали на работу идеологи и сотрудники КГБ. Можем об этом поговорить? Что было причиной?

— Мои гастроли. Я очень часто выезжал в Чехию и Польшу с концертами. И главный идеолог каждый раз, когда ему звонили, меня вызывал: «Сергей Васильевич, подойдите в такой-то кабинет. Расскажите, где вы были. Нам позвонили, вы засветились с людьми на фотографиях…»

— А с какими людьми, не говорили?

— Не говорят никогда. «Вам хорошо в филармонии? Вы хотите работать дальше? Вы смотрите, подумайте». Потом еще вызывали. А как-то прихожу, а там сидит парень, даже младше меня. «К вам пришли, Сергей Васильевич». У меня впервые была такая история. Он со мной идет и начинает: «Я Сергей». С того момента появился какой-то Сергей, который все время мне звонил. Который просто приходил и наблюдал. Мы три раза с ним встретились. Первый раз встретились, когда он все расспрашивал: «А кто вот этот человек? А что про него можешь сказать?» Очень неприятно было. Я начинаю вспоминать, что-то подобное у белорусов было и раньше, при советской власти. Вторая встреча — это уже угрозы: «Так, Сергей Васильевич. Вы же сидели в 2010 году. Вы же не хотите снова туда попасть. У вас могут быть проблемы». Угрозы-угрозы, а третья встреча — это вербовка. Мы идем с ним, разговариваем. Я как раз приехал из Чехии. «Как там в Чехии? Хорошо погуляли?» Он про меня все знал. Куда поехал, что делал. «Ты куда идешь? В Купаловский театр? Может, ты хочешь там работать? Мы можем тебя назначить, будешь работать. Ты ездишь в экспедиции, можем назначить тебя в Институт культуры, будешь иметь хорошую зарплату и там работать. Давай!»

В тот момент я просто весь был напряженный. Тебе в любую секунду могут позвонить, ощущение, что за тобой все время следят. А потом мне один хороший человек посоветовал: «А ты начни об этом рассказывать всем. И когда в следующий раз с ним встретишься, просто попроси сфотографировать его удостоверение». Больше с ним не встречался, человек просто исчез. А однажды приезжаю в свою квартиру, а у меня сломана дверь. Не знаю, связано ли это, но, скорее всего, связано. Весь замок расфигачен, ничего из квартиры не вынесено. Если это делали воры, то они хотя бы что-то украли.

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