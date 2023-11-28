«Отъездил десять лет и ни на секунду не пожалел!» 3 28.11.2023, 16:12

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Белорус рассказал о плюсах и минусах бизнес-седана Hyundai Grandeur.

Редких или даже неизвестных моделей на белорусской «вторичке» хватает, причём часто такие автомобили весьма удачные. В этом уверен Дмитрий, который уже десять лет владеет трёхлитровым Hyundai Grandeur. Журналисты av.by поговорили с ним о плюсах и минусах корейского седана бизнес-класса, а также проверили состояние машины на подъёмнике.

«Отъездил десять лет и ни на секунду не пожалел!»

Прежде чем пересесть на корейский Hyundai Grandeur, Дмитрий эксплуатировал Honda Accord, который в своё время также покупал новым в дилерском салоне. «Японцем» мужчина остался доволен, однако гарантия на него закончилась — так возникла необходимость купить новое авто.

— Как раз в 2013-м в Минске проходил последний автосалон (в 2023-м мероприятие возобновили, прочитать репортаж с шоу можно здесь. — Прим. авт.), я пошёл на него в VIP-день. Возле стенда Hyundai увидел парочку Genesis и данный Grandeur. Мне модель очень понравилась — так и купил!

— На тот момент «Грандер» был флагманом, хотя и до сих пор не потерял свою актуальность. Комплектация соответствующая: массаж, вентиляция и подогрев всех сидений, панорамная крыша, люк, сенсорный дисплей мультимедиа и отличная акустическая система — одним словом, «нафаршированная» машина. Отъездил десять лет и ни на секунду не пожалел о тогдашнем решении.

— Получается, привлекла комплектация?

— Всё-таки внешний вид! Руководствовался эстетическими соображениями и характеристиками, которые целиком соответствовали моим критериям, — отмечает Дмитрий. — Ну и вопрос в практичности использования этих «допов»: панорамная крыша — да, круто, а массаж сидений я так ни разу и не включил. Хотя звучит красиво, что он есть!

«По повадкам напоминает Mercedes-Benz E-Class или Toyota Camry»

В далёком 2012 году корейский бренд Hyundai презентовал пятое поколение бизнес-седана Grandeur, на американском рынке продававшегося под именем Azera. Габариты автомобиля соответствуют классу: длина кузова — 4 910 мм, ширина — 1 860 мм, высота — 1 470 мм. Размер колёсной базы составляет 2 845 мм, а клиренс всего 151 мм.

На российском и белорусском рынках седан пятой генерации (HG) предлагался с двумя вариантами бензиновых силовых установок: 2,4-литровой атмосферной «четвёркой» и трёхлитровой V-образной «шестёркой». Последнему мотору десять лет назад Дмитрий и отдал предпочтение. Двигатель выдаёт 250 лошадиных сил и 310 Нм крутящего момента, разгоняя автомобиль до 100 км/ч за 8,4 секунды.

— Машина действительно очень резвая. На трассе ведёт себя весьма уверенно: тяжёлая, поэтому крепко держится в полосе движения. В рамках города динамикой тоже не обделена, то есть возможность оперативно маневрировать есть. Педаль в пол, и приёмистый мотор сразу начинает разгонять авто. Хотя, по моему мнению, модель больше предназначена для спокойной езды и напоминает по повадкам Mercedes-Benz E-Class или Toyota Camry.

— Сделаю оговорку, что топливо я не очень экономлю. Частенько могу не глушить автомобиль, если останавливаюсь на пару минут, чтобы в салоне всегда было тепло. В таком режиме расход в городском цикле получается около 13 литров. К примеру, на прошлой неделе ездил в командировку в Польшу, средний показатель по бортовому компьютеру — 8,8 л. На мой взгляд, нормальные значения для трёхлитрового двигателя. Тем более в очереди на границе я все пять часов ожидания не заглушал мотор — это, безусловно, влияет на итоговые данные.

Все модификации Hyundai Grandeur выпускаются с передним приводом и комплектуются шестиступенчатым «автоматом». Подвеска у «корейца» независимая: спереди установлены стойки Макферсона, а сзади — многорычажная схема.

— Подвеска сбалансированная и мягко отрабатывает неровности дороги. Возможно, шумоизоляция слегка хромает, но неровности дороги проглатываются хорошо. По бездорожью я старался не ездить — всё-таки ветки и кусты царапают ЛКП, что я не очень люблю. В целом на природе, вне асфальта, нормально получалось проезжать.

— Кстати, любопытно, что переднее сиденье можно поднять очень высоко, тогда посадка напоминает положение в «паркетнике». Пассажирское — классическое и слегка утопленное, а водительское — с большим диапазоном регулировок. У супруги Range Rover Evoque, и ощущения по посадке в нём и Hyundai Grandeur весьма схожие.

— Хотя к габаритам «Грандера» супруга привыкнуть не может. Почему-то это непросто для неё. Да, седану однозначно нужно большо пространства, чем условному VW Polo, но при наличии камеры заднего вида подобное не проблема. Возможно, клиренса чуть недостаёт. С другой стороны, опасаешься за дорожный просвет только при виде жёлтых полусфер.

«Десять лет без вмешательств в двигатель и АКПП»

— На гарантийный период пришёлся лишь один ремонт — замена механизма поднятия задней шторки. В плане прочего обслуживания… Конечно, за такой срок поменял фактически всю подвеску, благо здесь компоненты очень дешёвые. К примеру, масляный фильтр стоит 20 рублей — совершенные копейки. Для замены в двигатель нужно 5,5 литра масла, что немного — заливаю обычное 5w30, особенных допусков не требуется. Тормозные колодки с дисками, тяги и рычаги достаточно бюджетные, как и во всех «корейцах», — уверен мужчина.

— Единственное, с чем я не сталкивался, — кузовные запчасти. Ввиду редкости автомобиля и отсутствия доноров, возможно, найти их будет проблематично. По технической части — в наличии есть буквально всё!

— За десять лет ни в двигатель, ни в АКПП вообще не было вмешательств. Масло мы меняли зачастую с опережением регламента: жидкость даже 10—12 тысяч километров не выхаживала, ведь сервис производился каждые 7—8 тысяч.

— Единственный нюанс, который можно озвучить, — вздутия лакокрасочного покрытия на колёсных арках. Передние в полном порядке, а вот сзади есть проблема. Вообще, так машина ухожена, но арки требуют внимания. Я отдавал на кузовные работы, хотя проблему решили на год. По-хорошему нужно вываривать, но тогда надо искать ремкомплект для этих элементов. Десять лет машине — от этого не уйти. При этом керамическое покрытие работает, антидождь — тоже, полировка производится регулярно. Одним словом, кузов защищали.

— Очень классно на Hyundai Grandeur отправляться в путешествия с семьёй. Багажник огромный, а на заднем ряду предостаточно свободного места, так что можно вытянуться и спокойно перенести поездку на большое расстояние. Дети сзади быстро засыпают, — говорит владелец. — Опять же, во второй машине в семье, Range Rover Evoque, не вмещается даже два дорожных чемодана, а значит, организовать автотрип дольше чем на два-три дня не получится. В «Грандере» же с лёгкостью поместятся три и все покупки из заграничных путешествий.

— Седан по дороге плывёт, как корабль, — плавно и мягко. Во многом благодаря тому, что досмотрен, ведь обслуживался всегда своевременно. Грубо говоря, машина видела лучшие комплектующие, техжидкости и расходники.

— Люди часто по ошибке принимают Grandeur за Sonata, хотя сразу вычисляют какой-то подвох, — усмехается владелец. — Когда я её только приобрёл и ставил на учёт в Минске, то мне сказали, что такая машина одна. Теперь они периодически появляются то в продаже, то на дороге, а значит есть в стране.

— Я сейчас заказал себе другой автомобиль аналогичного класса, поэтому Hyundai Grandeur выставил на продажу. В этот момент выяснил: подобных моему седанов практически не предлагают. Считаю это большой несправедливостью, ведь модель по-настоящему достойная! — подчёркивает Дмитрий. — Тем более у меня действительно досмотренный и обслуженный автомобиль, в истории которого только один владелец. Покупатели даже не верят, прося показать техпаспорт. А там и правда 2013-й указан.

Трёхлитровый Hyundai Grandeur с пробегом 249 тысяч километров белорус продаёт за 15 700 долларов.

На подъёмнике

Изучить техническое состояние десятилетнего Hyundai Grandeur мы отправились к специалистам СТО сети TEXX Service. Перед мастером стоит задача оценить исправность подвески и силовых агрегатов. Как «кореец» перенёс 249 тысяч километров?

— К автомобилю претензий нет — даже сказать вам интересного нечего, — кратко рапортует специалист. — Снизу силовые агрегаты сухие, без следов нарушения герметичности. Подвеска, рулевое управление и тормозная система седана исправны. Уровень технических жидкостей в норме.

Диагностика электронных блоков не выявила активных ошибок в работе систем автомобиля.

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