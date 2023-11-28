Аукнется ли Лукашенко кризис на финской границе? 28.11.2023, 17:16

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Аркадий Мошес

Политолог объяснил, как Хельсинки используют опыт Польши и стран Балтии.

Финляндия столкнулась с наплывом нелегальных мигрантов со стороны России. Как развивается этот кризис на границе? Пойдет ли Хельсинки на закрытие пограничных пунктов?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с директором исследовательской программы по России, Восточному соседству ЕС и по Евразии в Финском институте международных отношений Аркадием Мошесом:

— Если будет необходимость, то, безусловно, Финляндия пойдет на полное закрытие. На самом деле осталось закрыть один пограничный пункт, расположенный достаточно далеко на севере. Он находится аж в 240 километрах от Мурманска, чтобы люди представляли себе, где это.

Этот пункт, если не ошибаюсь, работает в течение четырех часов: с 10 до 14. Продолжительность дня в той части страны сейчас — два часа. То есть это фактически условия полярной ночи, не самый удобный погранпереход.

Финляндия сейчас ищет юридическое обоснование на тот случай, если придется закрывать и этот КПП. Думаю, что оно будет найдено, потому что другие области законодательства открывают для властей пространство для действий в том случае, если безопасность страны находится под угрозой.

А все происходящее сейчас трактуется именно через призму национальной безопасности. В стране существует почти консенсус относительно того, что этот кризис рукотворный. И уже есть достаточно свидетельств от самих людей, попавших на финскую территорию, о том, кто и как им помогал.

Общественное мнение однозначно воспринимает это как проблему искусственно созданную Москвой. В политических кругах тоже существует согласие, что закрывать границу нужно. Ну разве что часть представителей левых партий подчеркивает, что нужно соблюдать международное законодательство. И я не сомневаюсь в том, что международные обязательства Финляндии будут соблюдены. То есть возможность в принципе обращаться за убежищем будет сохранена, но делать это будет можно не на сухопутной границе, а в аэропорту Хельсинки.

В общем, в настоящий момент у меня нет ни малейшего сомнения в том, что если понадобится, то граница будет закрыта.

— Как сообщил финский телеканал Yle, часть мигрантов, которые штурмуют границу, ранее находились на территории Беларуси и пробовали попасть в ЕС именно из Беларуси. Это случайность или между Путиным и Лукашенко есть какая-то координация действий в этом вопросе?

— Действительно, такие случаи есть. Я эту статью в Yle видел. В ней есть признание одного человека, но, допускаю, что их больше, чем один. Думаю, что здесь нет, знаете, какого-то мастер-плана, типа - Путин и Лукашенко подумали, как доставлять людей из Беларуси.

Этот конкретный человек (о котором идет речь в статье) говорил, что несколько раз пытался пересечь польскую и литовскую границы. Он из тех упорных людей, которые никак не хотят признавать свое поражение. Он сам для себя решил рискнуть на финской границе. Важно подчеркнуть то, что здесь большую роль играет дезинформация, распространяющаяся по соцсетям в кругах потенциальных мигрантов, находящихся как вблизи Финляндии, так и пока еще в своих странах, арабских странах в первую очередь. Была, в частности, запущена новость о том, что финская граница якобы открыта и можно без особых проблем туда попасть.

Думаю, что скорее правилом являются какие-то «пакетные туры», которые предлагаются в арабских странах. Искатели убежища, пришедшие со стороны Беларуси, скорее исключение, чем правило.

— В случае если эмигрантский кризис в Финляндии наберет обороты, то ударит ли это по Лукашенко?

— Только косвенно. Понимаете, параллели уже все проведены во время обсуждений в СМИ, в социальных медиа. Подчеркну - любое обсуждение ситуации в Финляндии начинается с того, что проводятся параллели с кризисом на белорусской границе.

Говорю, что влияние косвенное есть, потому что, безусловно, опыт Польши, Литвы и Латвии в том, что касается твердого ответа на эмигрантский кризис, начавшийся в 2021-ом году, безусловно, был учтен и как минимум негласно признается удачным. Кризис на белорусской границе был больше, чем на границе Финляндии сегодня, но понятно, что именно позиция Польши, Литвы и Латвии, сводившаяся к тому, что границу нужно закрывать и защищать, считается правильной.

Но это никак не может повлиять непосредственно на отношение к режиму Лукашенко, потому что это отношение уже настолько негативное, что хуже оно уже быть не может.

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