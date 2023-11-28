Звезда «Квартала 95» высмеял Лукашенко на саммите ОДКБ 1 28.11.2023, 18:15

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Новая пародия от Юрия Великого.

Популярный украинский комик и актер студии «Квартал 95» Юрий Великий показал яркую пародию на белорусского узурпатора Лукашенко.

Как известно, на прошлой неделе в Минске прошло очередной саммит ОДКБ, на который отказался ехать премьер-министр Армении Никол Пашинян. Похоже, он первый, кто на себе ощутил весь бред этой организации, которая коллективно выполняет свои обязательства только на бумаге.

Именно на эту тему Юрий Великий решил пофантазировать и разыграть пародию в образе Лукашенко, который комментирует журналистам итоги саммита ОДКБ.

«После окончания саммита, Лукашенко и какой-то из Путиных уединились в одном автомобиле. Чем они там занимались и о чем говорили – неизвестно, поэтому данная пародия является лишь одной из версий», — подписал видео Юрий Великий и пожелал пользователям приятного просмотра.

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