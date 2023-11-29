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Politico назвало самого влиятельного человека Европы

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  • 29.11.2023, 8:26
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Politico назвало самого влиятельного человека Европы

Зеленского поставили в один ряд с Черчиллем и Манделой.

Американское издание Politico назвало самым влиятельным человеком Европы бывшего польского премьера Дональда Туска, который имеет большие шансы в ближайшее время вновь возглавить правительство своей страны.

«Мечтателем года», по версии издания, стал президент Украины Владимир Зеленский.

«Уинстон Черчилль, Мартин Лютер Кинг, Нельсон Мандела. Время от времени появляется какой-то лидер и самостоятельно меняет ход истории не благодаря могуществу своей армии или экономики, а благодаря силе своих слов. Таким лидером является президент Украины Владимир Зеленский», – сказано в статье.

Politico пишет, что руководство Зеленского было настолько эффективным, что он смог добиться того, что еще недавно было немыслимым. В частности, речь идет о приближении Украины к членству в ЕС и присоединению к НАТО.

Также его риторические усилия принесли важные плоды в виде финансовой помощи и значительного количества западного оружия – от танков до истребителей, которые предоставляют партнеры Украины.

В то же время в издании считают, что 2024 год будет сложным для Зеленского. Причин для этого несколько: мир отвлекается на войну на Ближнем Востоке, украинцы утомлены боями с оккупантами и борьбой за возвращение своих территории, а политики в ЕС начинают опасаться негативного влияния на свои прибыли и бюджет ЕС из-за ситуации на рынке сельскохозяйственной продукции.

«Деятелем года» журналисты издания признали главу итальянского правительства Джорджу Мелони.

В номинации «Разрушители» первое место заняла глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. Издание назвало руководителя ЦБ «молчаливым пособником» Владимира Путина.

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