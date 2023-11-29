«Пришлите фото, я вас дистанционно посмотрю» 29.11.2023, 11:16

Узнали, за какие деньги минские гадалки обещают помочь с высокоплачиваемой работой.

Blizko.bу обратился к минским целителям и ясновидящим, и узнал, что они могут и не могут, а также, какие суммы берут за свои услуги.

В интернете достаточно объявлений, где «потомственные гадалки» предлагают разный спектр услуг «людям в самых сложных жизненных ситуациях». Посмотрели, что они обещают.

Профессиональный таролог, наследница Высшей Магии Нина

Нина на своем сайте позиционирует себя, как «профессиональный таролог, наследница Высшей Магии».

«Я провидица и медиум, — рассказывает о себе женщина. — Свой дар получила с самого рождения! Всю жизнь с 12 лет помогаю людям в самых сложных жизненных ситуациях.

В своей работе я, как ясновидящая, использую свой дар, хиромантию, гадание на Таро, знание древних заговоров, обрядов и молитв. Я использую только Белую Магию. Поэтому вы получите результат без вреда для вас.

Я не просто избавляю человека от последствий проблемы, я устраняю саму проблему в любой сфере жизни. Помогаю снять негативное воздействие на всех уровнях. Моя защита на долгие годы будет оберегать человека от любого отрицательного внешнего воздействия. А заговоры и молитвы помогут притянуть желаемое и изменить жизнь к лучшему».

Нина обещает решить проблему обрядами и молитвами со стопроцентной гарантией позитивного результата.

Оказывает услуги по восстановлению, коррекции, гармонизации отношений в семье, тещей, свекровью. Может «провести обряд на брак и верность, а также прекратить супружеские измены».

Кроме того, гадалка, по ее словам, способна обеспечить «помощь в бизнесе, карьерный рост, нормализацию и восстановление финансового потока».

«Работаете до позднего вечера, а повышения по службе все нет? — спрашивает наследница Высшей Магии. — Каждый день не высыпаетесь, и приходится работать за копейки? Ваш бизнес не приносит должного дохода и постоянно одолевают проверки и конкуренты? Хотите, чтобы вам повысили зарплату? Здесь очень важно не отчаиваться. Порой просто нужно обратиться за помощью к потусторонним силам, и удача в деньгах будет сопутствовать вам!»

Поскольку проблема с работой сейчас для многих актуальна, думаю, «потусторонние силы» сейчас без работы не останутся.

«Результат и конфиденциальность гарантирую», — обещает Нина Герц. — Стоимость сеанса — 50 рублей. Для тех, кому сложно приехать, можно помочь дистанционно. Стоимость дистанционного сеанса — 45 рублей».

Сильная гадалка и провидица Жанна

«Сильная гадалка и провидица» Жанна с гордостью указывает свой опыт работы — более 35 лет.

«Уникальные методики, которыми я пользуюсь в своей практике надежно защитят ваших близких от воздействия темной магии, — рассказывает о себе гадалка. — Практически всю свою сознательную жизнь я, как и все женщины нашего древнего рода, помогаю людям в решении различных жизненных проблем с помощью Высших сил, практической магии: Провожу ритуалы разного характера, владею старинными обрядами. Поведайте мне о своих трудностях и невзгодах, доверьте сомнения, которые вас мучают, и я дам наилучшее и уникальное решение, которое позволит исчезнуть любым вашим проблемам.

Работаю через молитвы и иконы без греха, через обращения к святым, ангелам и архангелам. Сразу хочу отметить, что таким сильным даром, как у меня, обладают не многие, поэтому, если вы имели негативный опыт дистанционной работы с колдуньями, вам просто нужно забыть о нем и довериться мне. Я не беру лишних денег и не навязываю услуги».

Жанна при этом отмечает, что примерно «в 99 процентов случаев удается решить проблемы с первого раза и по фото», но при этом добавляет, что «результат не гарантирован и может отличаться в зависимости от обстоятельств».

Услуги она оказывает традиционные практически для всех гадалок: «Помогу избавиться от темного воздействия на вашу жизнь, вернуть любимого человека и восстановить отношения, разобраться в ситуации с любовным партнером, исправить Вашу судьбу к лучшему и найти счастье, помогу привлечь денежный поток и удачу».

Журналист обратился к Жанне и сказал, что неплохо бы привлечь денежный поток в его скромную жизнь.

— Можете помочь с деньгами?

— Сколько вам лет, откуда вы?

— Из Минска.

— Можно вам сделать заговор на удачу. Либо, если у вас есть определенные вакансии, если знаете, куда хотите устроиться на работу, то я помогу туда трудоустроиться. Записывайтесь на прием — помогу.

— Сколько стоит такая услуга?

— Диагностика, рассмотрение ситуации и дальнейшее обсуждение — 50 рублей.

— Сколько всего сеансов понадобится, чтобы я нашел работу с высокой зарплатой?

— Максимум — до трех. Но у вас же, извините, не порча и не приворот, поэтому, чтобы заговорить на удачу, думаю, будет достаточно и одного приема.

— То есть, за 50 рублей работа у меня появится?

— Я же говорю, что за эти деньги — прием, диагностика и обсуждение вашей дальнейшей ситуации.

— Так нет гарантии, что после вашего заговора ко мне пойдут денежные потоки?

— Какая гарантия, если я вас еще не видела и не понимаю, что мне нужно будет делать. О каких гарантиях в таком случае можно говорить? Если не хотите встречаться, то пришлите мне свое фото, я вас дистанционно посмотрю. И уже после этого будем что-либо обсуждать.

Белый маг Надежда

«Белый маг, человек который имеет дар от Бога, — представляется Надежда. — Работаю только в том случае, если вижу, что дам результат на 100 процентов.

Работала в международном центре парапсихологии и аномальных явлений. Принимаю лично, а также работаю дистанционно. Обратившись один раз ко мне, у вас больше не появится надобности обращаться еще к ком-либо. Работаю один раз и навсегда!

Опыт работы — более 25 лет. Более 67 действенных ритуалов, которые помогут Вам разрешить любую жизненную ситуацию. Вместе с классическими видами магии, я использую свою авторскую методику как: гадания по стариннай книге судьбы, Китайская магия, Небесные коды, Египетская магия…»

Египетская магия журналиста особенно заинтересовала, поэтому он обратился к Надежде с просьбой отбить желание у его жены два раза в год летать в Египет.

— Как бы у нее там какой-нибудь «фараон» не появился. Можем с этим что-нибудь сделать?

— Можем, но сначала нужно сделать диагностику. Вас посмотреть, супругу… Пришлите мне ваше фото и фото жены и полные данные. Диагностика стоит 60 рублей, оплата идет на номер карты. Затем посмотрю и скажу, что было, что есть и что ждет.

— Дополнительно платить ничего не нужно?

— Нужно видеть, какая вам помощь потребуется.

— И летать жена после этого в Египет больше не будет?

— Могу, конечно, все устроить. Сделаем так называемый «отказ».

— Стопроцентная гарантия?

— А вам никто не даст гарантию на 100 процентов.

«Как правило, гадалки берут 50-60 рублей за первый прием, а затем продолжают дальше раскручивать клиента на деньги, — рассказывает человек, который знаком с ситуацией в этой сфере. — Целительницы и ясновидящие практически всегда указывают, что эффективность их работы — 99 процентов, но именно в этот 1 процент и можно записать всех, кому «потусторонние силы» не помогли.

Бизнес этот процветает, потому что в сложной жизненной ситуации человек и на самом деле готов обратиться к кому-угодно. Как правило, гадалки — неплохие психологи, а поэтому просто могут выслушать человека и что-то посоветовать. Но за деньги.

Поиск достойной работы и семейные отношения в последнюю очередь зависят от разных провидиц. Зачастую люди этого не понимают. Хотя понимаю: если есть спрос, значит находится и предложение».

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