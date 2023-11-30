закрыть
30 ноября 2023, четверг, 17:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Аркадий Бабченко: Хочу, чтобы Скабеева узнала о моей награде от НАТО

  • 30.11.2023, 16:41
  • 4,136
Аркадий Бабченко: Хочу, чтобы Скабеева узнала о моей награде от НАТО
Аркадий Бабченко
Фото: Гордон

Минобороны Эстонии наградило фонд, с которым сотрудничает известный блогер.

Известный блогер и волонтер Аркадий Бабченко, который вместе с фондом «SAB UA» помогает Вооруженным силам Украины, получил знак отличия от Министерства обороны Эстонии.

В интервью сайту Charter97.org он рассказал о награде и поделился прогнозом, как будут развиваться события в России и на фронтах войны в Украине:

— Это грамота не мне лично, а за значительный вклад в сбор военных средств и другого снаряжения для украинских бойцов нашему фонду «SAB UA».

Министр обороны Эстонии при награждении сказал: «Приветствую вас, защитники Эстонии». Мы теперь еще и защитники Эстонии.

На награждении мы были не одни. Это ежегодная церемония награждения добровольцев-волонтеров. Но примечательно, что мы не эстонская организация, а фонд, созданный гражданами Украины и России. Однако Министерство обороны Эстонии официально наградило нас и признало, что мы вполне себе защитники Эстонии.

Теперь у меня есть награда еще и от НАТО. Мне очень хотелось бы, чтобы об этом узнали российские СМИ или какая-нибудь Ольга Скабеева. Вот бы там от этого было воплей.

— Расскажите о вашей волонтерской деятельности, чем вам за это время удалось помочь Украине?

— С момента начала войны мы с фондом «SAB UA» собрали около 2 миллионов евро. Отправили больше 100 автомобилей. Не просто машин, а все авто уходят набитые под завязку.

Мы покупаем не просто дешевые машины-вездеходы. Мы сотрудничаем с украинскими десантниками, разведкой, им уходят довольно-таки хорошие машины. Например, скорые помощи. Одна стоит от 18 до 25 тысяч евро. Мы ее набиваем дронами, генераторами, «медициной» и другими необходимыми вещами. Тогда цена доходит до 50 тысяч евро.

Отправляем и грузовики. Недавно купили финские плавающие вездеходы. В следующую отправку они пойдут туда.

— По вашим наблюдениям, какого оружия сегодня не хватает Украине, чтобы ситуация на поле боя начала меняться?

— Всего. Понимаю, что хочется смеяться над русскими придурками (и есть, естественно, над чем), но не стоит недооценивать 140 миллионов орков, пусть и со ржавыми, но автоматами.

У России перевес в количестве пушечного мяса, вооружения (пусть и старого), ракет, снарядов. Подчеркну, Украине не хватает оружия, ей нужно всё.

— Давайте немного про ситуацию в России. Стоит ли ждать какого-то слома там? Новых мятежей, каких-то «черных лебедей»?

— Нет, об этом можно забыть. Рейх кристаллизовался. Сейчас Путину не нужно проводить никакой мобилизации. Он вполне себе закрывает потребности армии уголовниками и добровольцами, которые идут на фронт за деньги. Он нашел подход к русскому народу, скармливая ему величие, платя за дохлых орков по семь миллионов рублей семьям. И это все приотлично работает.

Все два миллиона человек, которые были против, сначала уехали, а затем 1,5 миллиона вернулось обратно. Там вполне себе консенсус. Может быть, они и не согласны с тем, что конкретно их мужья должны погибать. Или с тем, что ротации не будет, мол, «возьмите мужа, но через полгода верните и отправьте другого».

С тем, что всех украинцев нужно убивать, там вполне себе консенсус. До тех пор, пока там будут деньги, никакого политического взрыва ждать не приходится. А с деньгами в России сейчас вообще все отлично.

Санкции, безусловно, работают, но ожидаемого эффекта они не принесли.

— Вы очень часто даете прогнозы, которые имеют свойство сбываться. Как, по вашему мнению, будет развиваться противостояние Запада и России. На что надеяться?

— Мы либо вступили, либо на пороге Третьей мировой гибридной войны. Надеюсь, что она все-таки будет гибридной, а не перейдет в полномасштабную фазу. «Ось зла» уже выстроена и более-менее понятна.

Союзники Путина все ситуативные, но на данный момент они союзники: Россия, Китай, Северная Корея, Катар, Йемен. В Турции полоумный Эдроган башкой поехал.

По этой оси противостояние и будет. Меня сильно раздражают разговоры о том, что, мол, «Си Цзиньпин кинул Путина». Ничего подобного. У Китая с Россией могут быть тактические разногласия по поводу войны в Украине, но стратегически две диктатуры взяли курс на сближение.

То же самое у Путина с Эрдоганом. У них могут быть тактические разногласия по поводу того, чей Крым, но как две диктатуры они двигаются в одном русле. Против Израиля, за ХАМАС и так далее.

Ожидаю череды локальных войн по всему миру, Полоумные венесуэльцы уже пошли кого-то захватывать. Но, возможно, все это перерастет и в полномасштабный кирдык.

Умные люди говорят, что России для восстановления боеспособности нужно 3-5 лет. До конца десятилетия она боеспособность восстановит большую, чем на довоенном уровне. Давайте примерно на это время и ориентироваться.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путина это раздражает
Путина это раздражает Виталий Портников
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность Леонид Судаленко
Эх, Васильич!
Эх, Васильич! Владимир Халип
Главный риск для Путина
Главный риск для Путина Гарольд Джеймс