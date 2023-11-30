Аркадий Бабченко: Хочу, чтобы Скабеева узнала о моей награде от НАТО 30.11.2023, 16:41

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Аркадий Бабченко

Фото: Гордон

Минобороны Эстонии наградило фонд, с которым сотрудничает известный блогер.

Известный блогер и волонтер Аркадий Бабченко, который вместе с фондом «SAB UA» помогает Вооруженным силам Украины, получил знак отличия от Министерства обороны Эстонии.

В интервью сайту Charter97.org он рассказал о награде и поделился прогнозом, как будут развиваться события в России и на фронтах войны в Украине:

— Это грамота не мне лично, а за значительный вклад в сбор военных средств и другого снаряжения для украинских бойцов нашему фонду «SAB UA».

Министр обороны Эстонии при награждении сказал: «Приветствую вас, защитники Эстонии». Мы теперь еще и защитники Эстонии.

На награждении мы были не одни. Это ежегодная церемония награждения добровольцев-волонтеров. Но примечательно, что мы не эстонская организация, а фонд, созданный гражданами Украины и России. Однако Министерство обороны Эстонии официально наградило нас и признало, что мы вполне себе защитники Эстонии.

Теперь у меня есть награда еще и от НАТО. Мне очень хотелось бы, чтобы об этом узнали российские СМИ или какая-нибудь Ольга Скабеева. Вот бы там от этого было воплей.

— Расскажите о вашей волонтерской деятельности, чем вам за это время удалось помочь Украине?

— С момента начала войны мы с фондом «SAB UA» собрали около 2 миллионов евро. Отправили больше 100 автомобилей. Не просто машин, а все авто уходят набитые под завязку.

Мы покупаем не просто дешевые машины-вездеходы. Мы сотрудничаем с украинскими десантниками, разведкой, им уходят довольно-таки хорошие машины. Например, скорые помощи. Одна стоит от 18 до 25 тысяч евро. Мы ее набиваем дронами, генераторами, «медициной» и другими необходимыми вещами. Тогда цена доходит до 50 тысяч евро.

Отправляем и грузовики. Недавно купили финские плавающие вездеходы. В следующую отправку они пойдут туда.

— По вашим наблюдениям, какого оружия сегодня не хватает Украине, чтобы ситуация на поле боя начала меняться?

— Всего. Понимаю, что хочется смеяться над русскими придурками (и есть, естественно, над чем), но не стоит недооценивать 140 миллионов орков, пусть и со ржавыми, но автоматами.

У России перевес в количестве пушечного мяса, вооружения (пусть и старого), ракет, снарядов. Подчеркну, Украине не хватает оружия, ей нужно всё.

— Давайте немного про ситуацию в России. Стоит ли ждать какого-то слома там? Новых мятежей, каких-то «черных лебедей»?

— Нет, об этом можно забыть. Рейх кристаллизовался. Сейчас Путину не нужно проводить никакой мобилизации. Он вполне себе закрывает потребности армии уголовниками и добровольцами, которые идут на фронт за деньги. Он нашел подход к русскому народу, скармливая ему величие, платя за дохлых орков по семь миллионов рублей семьям. И это все приотлично работает.

Все два миллиона человек, которые были против, сначала уехали, а затем 1,5 миллиона вернулось обратно. Там вполне себе консенсус. Может быть, они и не согласны с тем, что конкретно их мужья должны погибать. Или с тем, что ротации не будет, мол, «возьмите мужа, но через полгода верните и отправьте другого».

С тем, что всех украинцев нужно убивать, там вполне себе консенсус. До тех пор, пока там будут деньги, никакого политического взрыва ждать не приходится. А с деньгами в России сейчас вообще все отлично.

Санкции, безусловно, работают, но ожидаемого эффекта они не принесли.

— Вы очень часто даете прогнозы, которые имеют свойство сбываться. Как, по вашему мнению, будет развиваться противостояние Запада и России. На что надеяться?

— Мы либо вступили, либо на пороге Третьей мировой гибридной войны. Надеюсь, что она все-таки будет гибридной, а не перейдет в полномасштабную фазу. «Ось зла» уже выстроена и более-менее понятна.

Союзники Путина все ситуативные, но на данный момент они союзники: Россия, Китай, Северная Корея, Катар, Йемен. В Турции полоумный Эдроган башкой поехал.

По этой оси противостояние и будет. Меня сильно раздражают разговоры о том, что, мол, «Си Цзиньпин кинул Путина». Ничего подобного. У Китая с Россией могут быть тактические разногласия по поводу войны в Украине, но стратегически две диктатуры взяли курс на сближение.

То же самое у Путина с Эрдоганом. У них могут быть тактические разногласия по поводу того, чей Крым, но как две диктатуры они двигаются в одном русле. Против Израиля, за ХАМАС и так далее.

Ожидаю череды локальных войн по всему миру, Полоумные венесуэльцы уже пошли кого-то захватывать. Но, возможно, все это перерастет и в полномасштабный кирдык.

Умные люди говорят, что России для восстановления боеспособности нужно 3-5 лет. До конца десятилетия она боеспособность восстановит большую, чем на довоенном уровне. Давайте примерно на это время и ориентироваться.

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