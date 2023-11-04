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Как Зеленский заменил командующего украинским спецназом: экс-глава ССО раскрыл подробности

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  • 4.11.2023, 12:23
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Как Зеленский заменил командующего украинским спецназом: экс-глава ССО раскрыл подробности

Это было сделано без согласования с Залужным.

Командующий ССО Хоренко, которого заменил Сергей Лупанчук, узнал о своем увольнении из средств массовой информации, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не делал представление на увольнение.

Об этом сам Хоренко рассказал в эфире ток-шоу УП.

Он рассказал о том, что причины своего увольнения он лично не знает.

«Скажу так, узнал об этом из средств массовой информации. Общался с главнокомандующим (Валерием Залужным), который также объяснить мне этого не смог. Главком должен был делать соответствующее представление, но он мне ответил, что такого не делал. Не понимаю, что произошло», — рассказал он.

Хоренко также заявил, что Залужный вызвал его и спрашивал, в курсе ли он ситуации, на что он ответил отрицательно.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что Хоренко продолжит выполнять специальные задания в составе ГУР МО Украины:

«Это опытный офицер – боевой офицер, правильный командир и человек, который может добавить нашим Силам специальных операций большей мощности. Ждем новых результатов. Генерал Виктор Хоренко, командовавший Силами специальных операций, продолжит выполнять специальные задания в составе ГУР МО Украины», - заявил президент Украины.

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