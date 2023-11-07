Госдеп США: Ничего не должно происходить об Украине без Украины 7.11.2023, 23:54

США не побуждают Украину к переговорам с РФ.

Администрация США не побуждает Украину к мирным переговорам с РФ для завершения войны.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Ведант Пател, сообщает «Укринформ».

«Любые переговоры зависят от Украины, и, как мы уже неоднократно говорили, ничего не должно происходить об Украине без Украины. Нам не известно ничего о каких-либо разговорах с Украиной относительно переговоров вне формулы мира», - отметил представитель Госдепа.

В то же время Пател подчеркнул, что пока одно дело остается однозначным: «Кремль не заинтересован в переговорах или прекращении этой войны».

Представитель Госдепа также подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают прилагать усилия в поддержку украинских партнеров.

Напомним, на прошлой неделе ряд медиа сообщил, что представители США и Евросоюза вроде бы начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с россией для прекращения войны. В ответ на эти сообщения президент Владимир Зеленский заявил, что на него никто не давит в этом вопросе.

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