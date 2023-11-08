Главный мафиози СССР 2 Павел Бондаренко

8.11.2023, 11:15

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На чем зарабатывал Брежнев и кем были сообщники.

Знакомьтесь: главный мафиози СССР. Без шуток. Леонид Ильич Брежнев был главой самой настоящей мафии, засевшей на верхних ступенях власти.

Именно благодаря покровительству и помощи со стороны Брежнева его дружба – Первый секретарь компартии Узбекистана Шараф Рашидов организовал массовое хищение бюджетных средств посредством закупки хлопка, которого в природе не существовало. Цена вопроса – более 4 миллиардов рублей, около 6 миллиардов долларов по курсу. Сегодня это было бы около 20 миллиардов.

Другой дружбан Брежнева – Первый секретарь Краснодарского крайкома КПСС Сергей Медунов возглавлял другую банду в составе советской мафии. Она оперировала сотнями миллионов рублей на рыбе, овощах, фруктах.

А вот подруга Брежнева – Председатель Совета Национальностей Верховного Совета СССР Ядгар Садыковна Насреддинова вообще занималась очень оригинальным рэкетом. Будучи причастной к помилованию осужденных, сначала специально организовывала обвиняемым тяжкие приговоры, а затем брала деньги за их смягчение. Цена вопроса – до 100 тысяч рублей.

Когда в результате интриг и борьбы она была разоблачена, Леонид Ильич вступился за подружку и уголовное дело против нее приказал прикрыть. С должности ее сняли и сделали… заместителем министра промышленности строительных материалов и одновременно председателем комитета по делам стран Азии и Африки. Из полученных путем рэкета денег три миллиона рублей она вернула государству, а 20 миллионов ей «простили».

А список советских мафиози длинный-предлинный: Щелоков, Чурбанов, Геоградзе, Ритов, Усманходжаев, Теребилов, Худайбердиев, Ишков, Алиев, Лигачев, Соломенцев, Капитонов, Романов, Гришин, Теребилов… Все это – советские секретари ЦК КПСС, члены Порлитбюро, министры и т.д.

Правда, в советских газетах об этой мафии не писали и по телевизору не рассказывали. По телевизору и все больше о сицилийской мафии рассказывали и даже сериал «Спрут» о комасаре Каттани крутили. На самом деле – вот где настоящий спрут.

Был ли в курсе Брежнев? Конечно. Остальные члены кремлевской верхушки тоже. У них тоже были собственные банды, которые часто конкурировали между собой. Например, глава КГБ, член Политбюро товарищ Андропов прикрывал своего друга, Первого секретаря компартии Азербайджана Алиева, возглавлявшего мафию, которая крутила денежкой не меньше, чем Рашидов. На нефти, фруктах, рыбе, икре и том же хлопке.

Сам Леонид Ильич Брежнев тоже был очень небедным человеком. И если кто-то скажет, что он взяток не брал – это непровда. Брал, еще как. Как Ляпкин-Тяпкин из комедии Гоголя «Реваизор» – щенками борзых. Например, от своего личного друга, американского миллиардера Арманда Хаммера Брежнев получил «в подарок» автомобиль «Rolls-Royce Silver Shadow» – таких машины в мире было всего 5. И то, что именно компания Хаммера получила заказ на строительство в Москве Международного торгового центра , а также в Тольятти огромного завода по производству аммиака «ТольяттиАзот» и аммиакопровода «Тольятти-Одесса» – это чистая случайность. «Роллс-Ройс» отдельно, а миллиардные заказы – отдельно.

А были и денежные взятки, только не в чемоданах, а замаскированные. К примеру, за свои мемуары (которых лично Брежнев не писал – профессиональные журнилисты и писатели за него старались) – трилогию «Малая земля», «Возрождение» и «Целина» генсек получил гонорар 179 тысяч 241 рубль. Это стоимость двух десятков трехкомнатных кооперативных квартир в Москве. Были и другие «произведения» Брежнева – «Жизнь по заводскому гудку», например. А еще бессчетные денежные премии по 10-15 тыщ рублей.

Все это было «организовано его ближайшим окружением. Чтобы «дорогой» Леонид Ильич не обращал внимания на «художества» насреддининовых-рашидовых-медуновых. К слову, к деятельности «Бриллиантовой мафии», которая продала за границу более 10 тысяч бриллиантов, были непосредственно причастны дочь генсека Галина Брежнева и зять – Юрий Чкурбанов, заместитель министра МВД СССР.

Павел Бондаренко, «Фейсбук»

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