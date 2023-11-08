Почему Украина не определилась со статусом режима Лукашенко 9 8.11.2023, 11:14

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Максим Плешко

В украинском парламенте есть два мнения.

На политическом уровне Украина имеет два трека по формированию позиции к современной Беларуси, поделился своим мнением с сайтом Charter97.org директор украинского Центра белорусских коммуникаций Максим Плешко.

1) Оккупированное государство. Первый подход предполагает признание Беларуси оккупированной и прокремлевским режимом Лукашенко.

2) Соагрессор. Второй подход предполагает признание Беларуси агрессором против Украины.

Каждый трек «окупация» и «агресор» имеет свою репрезентацию в виде проектов постановлений украинского парламента.

Если Верховная Рада Украины примет одно из постановлений, это будет иметь решающее влияние на государственную политику и международную доказательную базу преступлений Путина и Лукашенко.

Но каждый из вариантов может или конкретизировать ответственность Лукашенко за агрессию, или размыть ее.

«Позиция Министерства иностранных дел Украины в том, что сейчас лучше воздержаться от принятия парламентом тех или иных постановлений по Беларуси. Ведь они могут усложнить работу нашим представителям, юристам, международным юристам по формированию доказательной базы по делу российской агрессии против Украины», — объяснил депутат Верховной Рады из провластной фракции «Слуга Народа» Вадим Галайчук.

В случае принятия (к примеру) постановления, что Беларусь оккупирована, это может размыть уровень ответственности Лукашенко. В том смысле, что власти Беларуси – ничего не решали, во всем виноват Путин. В Украине же четко понимают соучастие и уровень ответственности Лукашенка.

В целом Второй белорусско-украинский форум имени Острожских во Львове, который прошел 4-5 ноября, очертил этот и несколько других трендов. Один из них в том, что власть и общество Украины в белорусском вопросе все больше разделяет два субъекта отношений. Пророссийский режим Лукашенко — с одной стороны, белорусское общество и демократические силы — с другой.

И как для Украины важно сегодня держать строй на всех фронтах, сохраняя веру в победу, так для белорусов развивать свою идентичность и строить политическую нацию. Ведь цель у нас одна — сохранить наши нации и освободить наши страны от российского оккупанта.

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