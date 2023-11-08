Борислав Береза: Над Лукашенко посмеялась природа 8.11.2023, 15:17

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Борислав Береза

На старость лет диктатор работает на подтанцовке у Кремля.

В Украине до сих пор не определились, как относиться к режиму Лукашенко. В Верховной Раде Украины есть два законопроекта: либо признать Беларусь оккупированной Россией территорией, как это было сделано украинским парламентом по отношению к Ичкерии, либо же страной-агрессором.

Сайт Charter97.org спросил у украинского политического деятеля, экс-депутата Верховной Рады Борислава Березу, какой подход ему ближе:

— Надо исходить из наших жизненных реалий. На сегодняшний день мы видим, что произошел российский аншлюс Беларуси. Страна находится под полным военным и финансовым контролем РФ.

Здесь важно не только принятие Украиной декларации. Ведь декларативность любых решений Верховной Рады должна быть подкреплена действиями. Нужно, например, инициировать разбирательство на уровне Парламентской ассамблеи Совета Европы, ООН, в других институциях, которые могли бы актуализировать белорусский вопрос.

Кроме того, необходимо начинать налаживать отношения с белорусской оппозицией на государственном уровне. Однако помнить о том, что за все эти годы Лукашенко физически уничтожал ее. Другой сейчас нет. С ней нужно работать, помогать взаимодействием, консультациями и протягивать руку.

Также нужно работать с лидерами общественного мнения и создавать их в Беларуси. Если же пассивно ждать, то будет как в старой восточной поговорке: «Долго ли ждать перемен к лучшему? — Если ждать, то долго!»

— В последнем своем заявлении Лукашенко сказал, что «Украина будет наша», а «тема войну уходит на второй план». Как бы вы прокомментировали эти слова?

— Прокомментирую это словами Ивана Крылова: «Ай, Моська! Знать она сильна, что лает на Слона!». Лукашенко — обычный миньон Путина, живущий за счет дотаций. Он летает по команде в Москву, выполняет все указы Кремля, гавкая исключительно по его требованию.

Стоит помнить, что лающая собака не кусает. Говорить он может много чего, а делать ничего не будет. Он боится войны, того, что она придет в Беларусь.

Он понимает, что если война придет в страну, то его сметут первой же волной. Кроме того, заявления Лукашенко абсолютно вписываются в парадигму Кремля. Он говорит то, что им легко разгонять в своем информационно пространстве. Не удивлюсь, если Лукашенко заявит еще что-то подобное.

В любом случае, реагировать на слова миньона Путина не обязательно. Над ним уже природа посмеялась. На старости лет Лукашенко работает на подтанцовке у ботоксного чудовища из Кремля. Ну, кто на что учился.

— В Беларуси постоянно продлеваются совместные «учения», вводятся нововведения для военнобязанных. Одно из последних — электронные повестки. Некоторые белорусские офицеры говорят, что Лукашенко все-таки готовит страну к войне. Что ждет белорусских военных, если они пересекут границу с Украиной?

— Смотрите, может быть и второй, и третий, даже четвертый заход, но тогда белорусов ждет украинское «горячее радушие» в виде «Градов», артиллерии, мин, танков и всего того, что может вылечить «болезнь», которая называется вторжение в Украину.

Да, вторжение в Украину лечится свинцом и напалмом, и мы умеем лечить эту болезнь. Утилизировано уже более 300 тысяч россиян. Если белорусы, выполняя преступный приказ Лукашенко, захотят присоединиться к оккупантам, раз они хотят украинской земли, то смешаются с ней и станут в ней удобрением. Любой оккупант будет уничтожен.

Однако считаю, что инстинкт самосохранения и изучение опыта уничтоженных россиян поможет белорусам выжить и не заходить на территорию Украины.

Если же в Украину зайдут белорусские войска, уверен, что полк имени Кастуся Калиновского, а также другие белорусские добровольцы, смогут активно действовать на территории Беларуси. Тем более, что необходимо из этой искры разжигать пламя. Тогда Лукашенко будет уже не до Украины.

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