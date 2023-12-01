«Генерал СВР»: Патрушев завершил переговоры с ближайшим окружением Путина 2 1.12.2023, 10:28

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Достигнуто соглашение о «большом транзите власти».

Российский телеграм-канал «Генерал СВР», сообщивший о якобы смерти главы Кремля Владимира Путина, написал о завершении переговоров между новыми «центрами власти» в РФ:

— Достигнуты основные договоренности между секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым, его окружением и людьми, которые были в ближайшем окружении ныне покойного президента России Владимира Путина.

В сущности можно отметить, что так называемое «политбюро 2.0» образовалось, сформировалось и состоялось.

Договоренности о формировании новой политической реальности следующие: достигнуто принципиальное, компромиссное соглашение о большом транзите власти.

Двойник президента будет представлять правящий режим на выборах главы государства весной следующего года. После победы двойник назначает премьер-министром Дмитрия Патрушева, который будет возглавлять новое правительство, где каждая группа «политбюро 2.0» имеет свою квоту.

Из нынешнего состава правительства сохранят свои позиции лишь несколько человек. Так, например, заместитель председателя правительства Денис Мантуров сохранит свои позиции. Шойгу останется министром обороны. Старшая дочь покойного Путина Мария Воронцова станет министром здравоохранения. Игорь Сечин станет еще одним заместителем председателя правительства. ФСБ возглавит Сергей Королев.

Все планируемые перестановки мы опубликуем после Нового года. Интересно, что нынешнего премьера Михаила Мишустина собираются отправить полпредом. Собянин, действительно, остается в Москве на текущей позиции. Через шесть месяцев работы нового правительства, дублер Путина объявит о своей отставке, представив Дмитрия Патрушева своим преемником.

Эти планы утверждены и согласованы, но могут быть скорректированы.

Двойник президента России поменял фамилию, имя и отчество, теперь он Путин Владимир Владимирович, это по сути ничего не меняет, но Николай Патрушев посчитал, что так будет правильно.

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