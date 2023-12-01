В Брестском университете имени Пушкина прошли массовые задержания

В Брестском университете имени Пушкина прошли массовые задержания1
- 1.12.2023, 13:15
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В КГБ забрали 15 человек.
В Бресте в государственном университете имени Александра Пушкина 30 ноября задержали около 15 человек, сообщил источник «Белсата».
Задержания проводил КГБ, вероятно, за поддержку Украины. В общежитии университета прошли обыски.
В последнее время массовые задержания и обыски – довольно частое явление в Беларуси.
10 ноября хапун прошел в Барановичах, где были задержаны 10 человек, среди них – правозащитник Александр Войтешик.
Ранее сообщалось о массовых задержаниях на ряде белорусских предприятий.