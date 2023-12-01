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В Брестском университете имени Пушкина прошли массовые задержания

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  • 1.12.2023, 13:15
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В Брестском университете имени Пушкина прошли массовые задержания

В КГБ забрали 15 человек.

В Бресте в государственном университете имени Александра Пушкина 30 ноября задержали около 15 человек, сообщил источник «Белсата».

Задержания проводил КГБ, вероятно, за поддержку Украины. В общежитии университета прошли обыски.

В последнее время массовые задержания и обыски – довольно частое явление в Беларуси.

10 ноября хапун прошел в Барановичах, где были задержаны 10 человек, среди них – правозащитник Александр Войтешик.

Ранее сообщалось о массовых задержаниях на ряде белорусских предприятий.

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