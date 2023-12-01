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Глава Белорусского Красного Креста устроил истерику из-за исключения из организации

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  • 1.12.2023, 22:37
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Глава Белорусского Красного Креста устроил истерику из-за исключения из организации
Дмитрий Шевцов

Лукашист Шевцов не ожидал такого решения.

«Абсолютно политизированным» назвал решение Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) приостановить членство белорусской организации генеральный секретарь Белорусского Красного Креста (БКК) Дмитрий Шевцов в разговоре с пропагандистами из БелТА.

Шевцов сказал, что претензии к нему со стороны Международной федерации начались после того, как он посетил оккупированные российскими войсками территории восточной Украины.

— И сразу же [от МФОККиКП] поступила ультимативная рекомендация о том, чтобы я незамедлительно покинул свой пост, — рассказал генсек БКК.

БКК провел внеочередной съезд 7 сентября и оставил Шевцова в должности. Международная федерация не приняла такое решение белорусского выборного органа.

Вопрос по Шевцову рассмотрели на внеочередном заседании Совета Международной федерации Красного Креста 3 октября.

— Три страны — Россия, Венесуэла, Египет — проголосовали в поддержку генерального секретаря БКК. Остальные проголосовали за то, что если белорусское национальное общество не освободит руководителя от должности, то членство БКК будет приостановлено, — отметил Дмитрий Шевцов.

БКК требованию не подчинился, а сам Шевцов с должности не ушел. В итоге МФОККиКП сделала то, о чем и предупреждала, — 1 декабря приостановила членство белорусской организации в федерации. Генсек БКК назвал такое решение «абсолютно политизированным».

Напомним, что в июле генсек БКК Дмитрий Шевцов посетил Донбасс и попал на камеру в форме с нашивкой Z — российской военной символикой. Между тем устав Красного Креста запрещает отдавать предпочтение какой-либо стороне в военных действиях.

Во второй свой визит на Донбасс Шевцов (уже в майке и кепке с логотипами Красного Креста) раздавал гуманитарную помощь и подтвердил на камеру пропагандистки «Беларусь 1», что Белорусский Красный Крест принимает «активное участие» в вывозе украинских детей в Беларусь.

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