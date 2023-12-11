Кучма назвал главное отличие украинцев от русских 6 11.12.2023, 15:03

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Леонид Кучма

Которое делает невозможным любые разговоры и предположения о так называемом «одном народе».

Бывший президент Украины Леонид Кучма рассказал про основное отличие украинцев от россиян, которое делает невозможным любые разговоры и предположения о так называемом «одном народе». Об этом пишет британское издание The Guardian, взявшее у политика интервью.

На вопрос, почему Украина в прошлом году, к удивлению Кремля, оказала колоссальноя сопротивление России, Кучма ответил: «Потому что русские – это не украинцы. У них другой менталитет». Он сказал, что русский образ мышления произошел от монголов, которые правили ранней Московией. Украина же, напротив, берет свое начало от Киевской Руси, на наследие которой претендует Путин.

Радикальное различие двух народов в прошлом прошло через века и сохранилось до сих пор.

В прошлом месяце 85-летний Кучма опубликовал обновленное издание книги «Украина не Россия», написанной им в 2003 году.

Оригинальное издание было адресовано русским и украинцам. Сейчас многое в ней выглядит пророческим. Он жаловался, что российские политики рассматривают его страну как «неделимую часть России». Украинцев же они считают «простаками» и «двоюродными братьями из деревни» с причудливой «этнографической» культурой. В новой версии книги Кучмы признается, что его усилия по просвещению простых россиян были «тщетны».

По его словам, они в подавляющем большинстве поддержали «агрессию» Путина и «империалистическую» так называемую «спецоперацию».

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