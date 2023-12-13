WSJ: Израиль затапливает подземные тоннели ХАМАС в Газе
- 13.12.2023, 8:10
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Официальные лица США получили данные об операции.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала затапливать подземные тоннели ХАМАС в Газе.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По словам официальных лиц США, ознакомленных с операциями израильских военных, ЦАХАЛ начал скачивать морскую воду в систему подземных тоннелей палестинских боевиков ХАМАС в Газе.
Стоит отметить, что ранее командующий штабом Армии обороны Израиля Герци Галеви заявлял, что затопление тоннелей является «хорошей идеей», но не сообщал деталей.
Издание отмечает, что процесс затопления тоннелей ХАМАС в Газе начался где-то в прошлом месяце.