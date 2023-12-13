В Москве при странных обстоятельствах умерла заместитель шеф-редактора «Комсомольской правды» 2 13.12.2023, 10:57

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Журналистка неожиданно перестала отвечать на звонки и сообщения.

Тело заместителя шеф-редактора российского издания «Комсомольская правда» было обнаружено в Москве, сообщает «База».

10 декабря журналистка Анна Царева говорила с родителями по телефону и пожаловалась на неважное самочувствие: ее три дня мучала повышенная температура. На следующий день 35-летняя женщина перестала отвечать на звонки и сообщения.

Вечером взволнованные родители обратились к хозяину квартиры, которую снимала дочь. Около восьми вечера отец с арендодателем открыли дверь и нашли тело Анны. Она лежала на кровати.

Полиция проводит проверку и выясняет обстоятельства гибели женщины — порядок в квартире не был нарушен, как и не было обнаружено признаков насильственной смерти.