Как убрать лед в холодильнике, не размораживая его 1 14.12.2023, 15:31

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Три необычных способа.

Даже если вы регулярно чистите холодильник, возможно, вы замечали, что на внутренних стенках скапливается лед. Это может раздражать и даже быть вредным для вашего холодильника, пишет glavred.info. Ведь лед может препятствовать эффективному охлаждению, что может привести к увеличению потребления электроэнергии и порче пищи.

Как убрать лед в холодильнике, не размораживая

1 Фен. Лучший способ убрать лед в холодильнике, не размораживая его - это использовать фен. Нагрейте фен до средней температуры и направьте струю воздуха на лед. Лед начнет таять и стекать вниз.

2 Скребок для льда. Еще один способ убрать лед в холодильнике, не размораживая его - использовать скребок для льда. Осторожно соскребите лед небольшими участками, чтобы не повредить внутренний корпус холодильника.

3 Горячая вода. Если лед не очень толстый, вы можете попробовать удалить его с помощью полотенца и горячей воды. Поместите полотенце в горячую воду и протрите стенки холодильника влажной тканью, смоченной в горячей воде. Затем высушите полотенце и повторяйте процесс, пока весь лед не исчезнет. Так вы увеличиваете температуру поверхности, что позволяет льду быстрее растаять.

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