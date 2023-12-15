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Скандальный депутат Госдумы РФ Гурулев публично призвал ликвидировать известного писателя

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  • 15.12.2023, 13:54
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Скандальный депутат Госдумы РФ Гурулев публично призвал ликвидировать известного писателя

Его тут же поддержал Соловьев.

Депутат Госдумы РФ и по совместительству генерал армии Андрей Гурулев публично призвал к расправе над известным писателем Борисом Акуниным.

Скандальное заявление депутат сделал в интервью пропагандисту Владимиру Соловьеву, передает Диалог.UA.

Акунина, который раскритиковал путинский режим за войну против Украины, Гурулев назвал «врагом». «Враг должен быть уничтожен… Его не должно быть на этом свете. Только так страна наша, наверное, выживет», - сказал путинист Гурулев.

Его слова тут же подхватил пропагандист Соловьев, заявив: «Я призываю».

Отметим, что это далеко не первое заявление этого депутата-генерала с публичным призывом к убийству. Ранее он призвал к ликвидации всех россиян, которые не поддерживают Владимира Путина. Помимо этого, Гурулев признал существование российской группировки «СМЕРШ» на оккупированных территориях Украины и предложил возродить ее в России.

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