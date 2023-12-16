Кара небесная: на Москву обрушился самый большой за 150 лет снегопад 8 16.12.2023, 9:33

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Последствия циклона «Ваня» показали на видео.

Столицу России Москву накрыл сильнейший за последние 150 лет снегопад. Только за сутки на мегаполис упала двухнедельная норма осадков – сотни тонн снега.

Последствия непогоды показали российские СМИ.

Отмечается, что причиной сильного снегопада стал циклон «Ваня».

В настоящее время заснеженные улицы круглосуточно очищают московские коммунальщики, по всему городу курсируют специальные экипажи дорожников и эвакуаторы. Они помогают застрявшим водителям выбраться из сугробов. Их в некоторых местах наметает буквально в считанные минуты.

Например, всего за одну ночь с 14 на 15 декабря полтора дорожника помогли вытащить 63 грузовика, которым особенно сложно передвигаться в таких условиях.

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