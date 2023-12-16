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Кара небесная: на Москву обрушился самый большой за 150 лет снегопад

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  • 16.12.2023, 9:33
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Кара небесная: на Москву обрушился самый большой за 150 лет снегопад

Последствия циклона «Ваня» показали на видео.

Столицу России Москву накрыл сильнейший за последние 150 лет снегопад. Только за сутки на мегаполис упала двухнедельная норма осадков – сотни тонн снега.

Последствия непогоды показали российские СМИ.

Отмечается, что причиной сильного снегопада стал циклон «Ваня».

В настоящее время заснеженные улицы круглосуточно очищают московские коммунальщики, по всему городу курсируют специальные экипажи дорожников и эвакуаторы. Они помогают застрявшим водителям выбраться из сугробов. Их в некоторых местах наметает буквально в считанные минуты.

Например, всего за одну ночь с 14 на 15 декабря полтора дорожника помогли вытащить 63 грузовика, которым особенно сложно передвигаться в таких условиях.

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