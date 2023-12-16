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О чем крякает утка

  • Игорь Эйдман
  • 16.12.2023, 22:55
  • 2,296
О чем крякает утка

Хватит уже глубокомысленных дискуссий на тему того, что нам хотел сказать Путин.

Оруэлл давно описал характер речи (речекряка) Путина:

«В идеале должна была быть создана речь, производимая непосредственно гортанью, без включения мозга. Эта цель отражалась в слове «уткоречь», означающем «говорить так, как крякает утка».

Вот именно так, без включения мозга Путин и крякает. Смысла в его речи не больше, чем в крякании утки.

Хватит уже глубокомысленных дискуссий на тему того, что нам хотела прокрякать утка (хромая, к тому же).

Она крякает на автомате, бесконечно воспроизводя одни и те-же лишенные смысла звуки-мантры.

Игорь Эйдман, Telegram

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