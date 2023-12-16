О чем крякает утка
- Игорь Эйдман
- 16.12.2023, 22:55
- 2,296
Хватит уже глубокомысленных дискуссий на тему того, что нам хотел сказать Путин.
Оруэлл давно описал характер речи (речекряка) Путина:
«В идеале должна была быть создана речь, производимая непосредственно гортанью, без включения мозга. Эта цель отражалась в слове «уткоречь», означающем «говорить так, как крякает утка».
Вот именно так, без включения мозга Путин и крякает. Смысла в его речи не больше, чем в крякании утки.
Хватит уже глубокомысленных дискуссий на тему того, что нам хотела прокрякать утка (хромая, к тому же).
Она крякает на автомате, бесконечно воспроизводя одни и те-же лишенные смысла звуки-мантры.
Игорь Эйдман, Telegram