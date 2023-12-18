Эсминец США сбил 14 дронов хуситов над Красным морем 18.12.2023, 2:14

Атаки происходят каждый день.

16 декабря эсминец USS Carney сбил над Красным морем 14 дронов, запущенных с территории Йемена. Об этом сообщило Центральное командование США.

Все 14 дронов, запущенных с контролируемой хуситами территории Йемена в направлении американского корабля, были сбиты.

Инцидент произошел рано утром по местному времени. Партнеры США в Красном море «были предупреждены об угрозе», сказано в сообщении.

Пострадавших во время инцидента не было.

3 декабря USS Carney и несколько гражданских судов были атакованы в Красном море, эсминец тогда сбил не менее двух запущенных по нему дронов.

13 декабря эсминец USS Mason доложил, что сбил дрон хуситов, запущенный из Йемена. В тот же день хуситы атаковали двумя ракетами нефтехимический танкер Ardmore Encounter, шедший под флагом Маршалловых Островов из Индии в сторону Суэцкого канала, но промахнулись.

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