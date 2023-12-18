В Витебске упавшая с крыши глыба льда убила 39-летнюю женщину

В Витебске упавшая с крыши глыба льда убила 39-летнюю женщину10
- 18.12.2023, 17:32
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Трагедия произошла во дворе жилого дома.
В Витебске женщина погибла в результате схода снега с крыши дома, сообщает пресс-служба облисполкома.
«В Витебске погибла женщина в результате схода снега с крыши дома. Трагедия произошла на проспекте Черняховского», — рассказали в Витебском облисполкоме.
Каких-либо подробностей в облисполкоме не сообщили, но, судя по опубликованным кадрам, трагедия произошла во дворе жилого дома. На крыше дома видны большие сосульки.
Позже информацию дополнили в Следственном комитете. Там рассказали, что погибшая — 39-летняя жительница Витебска.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится проверка.