В Витебске упавшая с крыши глыба льда убила 39-летнюю женщину 10 18.12.2023, 17:32

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Трагедия произошла во дворе жилого дома.

В Витебске женщина погибла в результате схода снега с крыши дома, сообщает пресс-служба облисполкома.

«В Витебске погибла женщина в результате схода снега с крыши дома. Трагедия произошла на проспекте Черняховского», — рассказали в Витебском облисполкоме.

Каких-либо подробностей в облисполкоме не сообщили, но, судя по опубликованным кадрам, трагедия произошла во дворе жилого дома. На крыше дома видны большие сосульки.

Позже информацию дополнили в Следственном комитете. Там рассказали, что погибшая — 39-летняя жительница Витебска.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится проверка.

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