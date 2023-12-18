закрыть
18 декабря 2023, понедельник, 19:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Витебске упавшая с крыши глыба льда убила 39-летнюю женщину

10
  • 18.12.2023, 17:32
  • 7,822
В Витебске упавшая с крыши глыба льда убила 39-летнюю женщину

Трагедия произошла во дворе жилого дома.

В Витебске женщина погибла в результате схода снега с крыши дома, сообщает  пресс-служба облисполкома.

«В Витебске погибла женщина в результате схода снега с крыши дома. Трагедия произошла на проспекте Черняховского», — рассказали в Витебском облисполкоме.

Каких-либо подробностей в облисполкоме не сообщили, но, судя по опубликованным кадрам, трагедия произошла во дворе жилого дома. На крыше дома видны большие сосульки.

Позже информацию дополнили в Следственном комитете. Там рассказали, что погибшая — 39-летняя жительница Витебска.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится проверка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хартия души моей
Хартия души моей Ирина Халип
Netflix — те еще лопухи
Netflix — те еще лопухи Андрей Санников
Письма Калиновского к нам
Письма Калиновского к нам Хведька гаспадар з-пад Віцебска
Обычная кремлевская история
Обычная кремлевская история Владимир Халип