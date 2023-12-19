Как тебе такое, Илон Маск: россияне шокировали своим «ответом» Tesla

Как тебе такое, Илон Маск: россияне шокировали своим «ответом» Tesla25
- 19.12.2023, 12:43
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«Чудо техники» насмешило даже граждан РФ.
В России представили прототип своего первого электромобиля Amber, который пафосно окрестили «убийцей» Tesla.
Серийное производство обещают запустить к 2025 году. Самое интересное, что создатели уверяют, будто все комплектующие этого изделия российского производства.
Российский блогер Анатолий Несмиян считает, что это чудо техники останется в ряду аналогов, не имеющих изобретений РФ, и составит дружную компанию Е-мобилю или танку «Армата», который должен был в количестве 1200 единиц стоять на вооружении армии оккупантов еще в 2020 году.
«Дизайнера (Amber – ред.), судя по всему, нашли на конкурсе рисунков средней группы детсада. Примерно так мы и рисовали машинки под чутким руководством воспитательницы. Сколько было выделено средств на дизайн, вопрос отдельный», - сыронизировал Несмиян.
Реакция пользователей в Сети не стала неожиданной: над «машиной» насмехаются даже люди без чувства юмора.