Жив ли Николай Статкевич? 11 Наталья Радина

22.12.2023, 16:35

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Белорусские власти скрывают правду о лидере белорусской оппозиции.

315 дней, более 10 месяцев, власти скрывают информацию о состоянии и местонахождении лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича. По-прежнему запрещены встречи с адвокатом и свидания с супругой Мариной Адамович, нет звонков и писем, запрещены передачи.

Еще 23 ноября я писала со ссылкой на некоторые источники, что есть вероятность, что Николая Статкевича нет в живых и режим пытается скрыть эту информацию, так как очередная смерть политзаключенного в тюрьме может вызвать серьезный резонанс и реакцию со стороны международного сообщества. Однако у властей есть возможность опровергнуть эту информацию, показав Николая Статкевича живым, предоставив ему свидание с женой или хотя бы звонок по видеосвязи.

За последний месяц к призыву показать Статкевича присоединились депутаты Европейского Парламента и ряд европейских политиков. В последней резолюции Европарламента содержится требование немедленно прервать изоляцию лидера белорусской оппозиции. С отдельными заявлениями выступили и многие влиятельные евродепутаты. Знаю, что предпринимаются определенные действия и по линии ООН.

Сегодня важно не останавливаться и продолжать настойчиво требовать от властей показать Николая Статкевича и других лидеров и активистов оппозиции, от которых длительное время нет никакой информации. Происходящее с политиком напоминает практики Средневековья: с момента ареста в мае 2020 года он удерживается в одиночных камерах, а в колонии в Глубоком его поместили в подвал здания бывшего монастыря 18 века. Чудовищное, бесчеловечное отношение к Николаю Статкевичу не должно остаться безнаказанным.

Необходимо продолжать международную кампанию под лозунгом «Покажите людям Статкевича!». Сотни тысяч белорусов, выехавших в последние годы в разные мира, должны сегодня стучать во все двери, проводить акции солидарности и призывать политиков стран, где они находятся, реагировать на происходящие в Беларуси издевательства над людьми.

Мы можем многое. Важно действовать.

Наталья Радина, главный редактор Charter97.org

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