Чтобы обыграть команду белоруски в «Что? Где? Когда?», пришлось пойти на хитрость 23.12.2023, 12:40

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А то и на обман.

Чтобы обыграть команду белоруски Алены Повышевой в «Что? Где? Когда?», пришлось пойти на хитрость, пишет nashaniva.com.

Это была последняя отборочная игра зимней серии московской передачи «Что « Где? Когда?». Она прошла в минувшее воскресенье, 17 декабря.

Перед этим в предыдущих играх ведущий Борис Крюк несколько раз напоминал статистику: за почти 50 лет передачи команда, играющая 17 декабря, всегда проигрывает. Как будет на этот раз?

В эфире ОНТ эта игра будет показана 24 декабря.

Прошлую отборочную игру, которая прошла 10 декабря, выиграла команда Дениса Элькиса в решающем раунде.

Команде Алены Повышевой, победительнице летней серии, чтобы выйти в финал зимней серии, тоже нужно было не только побеждать, но и сделать это в решающем раунде.

Алена Повышева

Что такое решающий раунд? Команда знатоков должна набрать пять баллов и оставить за столом одного человека. Если он дает правильный ответ на вопрос, то счет становится 6:0 в пользу знатоков, и команда выходит в финал. Если ответ неверный, то счет становится 0:6 в пользу телезрителей, и команда пропускает, как минимум, весеннюю и летнюю серию следующих игр.

Команда Алены Повышевой очень плохо начала игру, она проигрывала 0:4, смогла сократить счет до 3:4, их главная звезда Дмитрий Авдеенко дал на один из вопросов досрочный ответ и тем самым сэкономил лишнюю минуту. Потом дошло до 5: 5, и команда взяла решающий раунд.

За столом оставили Дмитрия Авдеенко. Выпал конверт, на котором было написано: Талдыкорган (Казахстан).

«Против вас играет медсестра Оксана Киселева, город Талдыкорган, — сказал ведущий. — Вопрос снят самим телезрителем».

«Несколько лет назад у моего мужа появилось необычное хобби. Одним из последствий стало то, что он стал вешать эти портреты на стену. Потом это хобби передалось и мне. Что это за хобби?»

Дмитрий Авдеенко

Дмитрий Авдеенко думал минуту, потом взял еще одну минуту. В итоге ответил сначала, что это наверное вязание, затем поправился и сказал, что это завязывание галстуков, так как на портретах двое мужчин с галстуками.

Ответ удивил и коллег Дмитрия Авдеенко по столу, и присутствующих знатоков из других команд в зале.

«Оксане Киселевой, чтобы задать вопрос, пришлось прибежать к хитрости, сменить фамилию на девичью и указать не место проживания, а место учебы», — сказал Борис Крюк.

Здесь из-под стола вынырнул известный телезритель Николай Сущенко из села Карабулак (Талдыкарганская область), известный своими каверзными вопросами к зрителям.

А помещенные на стене портреты, это люди, о которых задавал ранее вопросы Николай Сущенко: Леонид Утесов, Игорь Киа и Юрий Алеша.

Как итог, 0:6, и в финале зимней серии сыграет команда Дениса Элькиса.

А команда Алены Повышевой и другие знатоки в зале были, мягко говоря, удивлены.

Денис Элькис

***

Алена Повышева окончила университет в Минске, но с 2011 года живет в Санкт-Петербурге. В «Что? Где? Когда?» играет с 2012 года. Ее бывший муж — знаток Юрий Филиппов. В июне Алена выиграла со своей командой летнюю серию и завоевала «Хрустальную сову».

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