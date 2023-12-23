Чтобы обыграть команду белоруски в «Что? Где? Когда?», пришлось пойти на хитрость
- 23.12.2023, 12:40
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А то и на обман.
Чтобы обыграть команду белоруски Алены Повышевой в «Что? Где? Когда?», пришлось пойти на хитрость, пишет nashaniva.com.
Это была последняя отборочная игра зимней серии московской передачи «Что « Где? Когда?». Она прошла в минувшее воскресенье, 17 декабря.
Перед этим в предыдущих играх ведущий Борис Крюк несколько раз напоминал статистику: за почти 50 лет передачи команда, играющая 17 декабря, всегда проигрывает. Как будет на этот раз?
В эфире ОНТ эта игра будет показана 24 декабря.
Прошлую отборочную игру, которая прошла 10 декабря, выиграла команда Дениса Элькиса в решающем раунде.
Команде Алены Повышевой, победительнице летней серии, чтобы выйти в финал зимней серии, тоже нужно было не только побеждать, но и сделать это в решающем раунде.
Что такое решающий раунд? Команда знатоков должна набрать пять баллов и оставить за столом одного человека. Если он дает правильный ответ на вопрос, то счет становится 6:0 в пользу знатоков, и команда выходит в финал. Если ответ неверный, то счет становится 0:6 в пользу телезрителей, и команда пропускает, как минимум, весеннюю и летнюю серию следующих игр.
Команда Алены Повышевой очень плохо начала игру, она проигрывала 0:4, смогла сократить счет до 3:4, их главная звезда Дмитрий Авдеенко дал на один из вопросов досрочный ответ и тем самым сэкономил лишнюю минуту. Потом дошло до 5: 5, и команда взяла решающий раунд.
За столом оставили Дмитрия Авдеенко. Выпал конверт, на котором было написано: Талдыкорган (Казахстан).
«Против вас играет медсестра Оксана Киселева, город Талдыкорган, — сказал ведущий. — Вопрос снят самим телезрителем».
«Несколько лет назад у моего мужа появилось необычное хобби. Одним из последствий стало то, что он стал вешать эти портреты на стену. Потом это хобби передалось и мне. Что это за хобби?»
Дмитрий Авдеенко думал минуту, потом взял еще одну минуту. В итоге ответил сначала, что это наверное вязание, затем поправился и сказал, что это завязывание галстуков, так как на портретах двое мужчин с галстуками.
Ответ удивил и коллег Дмитрия Авдеенко по столу, и присутствующих знатоков из других команд в зале.
«Оксане Киселевой, чтобы задать вопрос, пришлось прибежать к хитрости, сменить фамилию на девичью и указать не место проживания, а место учебы», — сказал Борис Крюк.
Здесь из-под стола вынырнул известный телезритель Николай Сущенко из села Карабулак (Талдыкарганская область), известный своими каверзными вопросами к зрителям.
А помещенные на стене портреты, это люди, о которых задавал ранее вопросы Николай Сущенко: Леонид Утесов, Игорь Киа и Юрий Алеша.
Как итог, 0:6, и в финале зимней серии сыграет команда Дениса Элькиса.
А команда Алены Повышевой и другие знатоки в зале были, мягко говоря, удивлены.
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Алена Повышева окончила университет в Минске, но с 2011 года живет в Санкт-Петербурге. В «Что? Где? Когда?» играет с 2012 года. Ее бывший муж — знаток Юрий Филиппов. В июне Алена выиграла со своей командой летнюю серию и завоевала «Хрустальную сову».