ВСУ сбили российские Су-30 и Су-34 25.12.2023, 8:36

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Один из них пытался атаковать Одесскую область.

В утренней сводке 25 декабря Генштаб ВСУ подтвердил, что за предыдущие сутки силы и средства противовоздушной обороны Украины уничтожили два российских истребителя-бомбардировщика Су-34 и Су-30.

24 декабря командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщал, что на Мариупольском направлении военные Воздушных сил поразили зенитными ракетами российский истребитель Су-34, пишет New Voice.

Кроме того, по словам Олещука, украинские военные проводили боевую работу по Су-30 в Черном море, однако на тот момент изучались данные о том, удалось ли ликвидировать цель. Теперь Генштаб ВСУ подтвердил уничтожение этого самолета.

Ранее 24 декабря мониторинговые Telegram-каналы сообщали об уничтожении российского Су-30, который атаковал Одесскую область. Местные власти сообщали об обстреле региона и работе ПВО.

По данным Генштаба по состоянию на 24 декабря, российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения потеряли в Украине 327 самолетов и 324 вертолета.

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