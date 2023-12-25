Журналисты попробовали два варианта красной рыбы и рассказали, стоит ли переплачивать 4 25.12.2023, 8:56

5,972

Слепая дегустация.

Красная рыба не бюджетное удовольствие, она продается в магазинах в среднем по 70 рублей за килограмм. Есть чуть дороже, есть немного дешевле. Мы не нашли два варианта красной рыбы, чтобы цена отличалась в несколько раз — как это было, например, с мороженым. И все же в тесте onliner.by участвует форель, цена которой чуть ниже средней (49,95 рубля за килограмм), и та, что на 50% дороже бюджетной (76,13 рубля за килограмм).

Угадайте по фото, на какой тарелке находится дорогая рыба

Фото: onliner.by

Возможно, сейчас вам станет все понятно. Так все выглядело в упаковке.

Фото: onliner.by

Дорогое

Здесь у нас популярная радужная форель в вакуумной упаковке, которая оказалась самой дорогой в холодильнике отдельно взятого магазина. Цена вопроса — 11,42 рубля за 150 граммов, килограмм обойдется в 76,13 рубля.

Филе упаковано в прозрачный полиэтилен, содержимое хорошо просматривается с одной стороны. Это позволяет выбрать в магазине самый красивый для вас кусочек.

Фото: onliner.by

В составе, кроме радужной форели, также указаны два вида соли (обычная и морская), антиокислитель. Указание «продукция аквакультуры» означает, что ее не выловили в дикой природе, а специально вырастили.

Филе с кожей, удобно нарезается на золотой подложке. Хотя по всему столу полетели капли масла. Иногда под крупным куском можно найти неприятный довесок-сюрприз в виде ошметка, срезанного с хвоста. В этот раз повезло, довесок мясистый и аппетитный.

Фото: onliner.by

Вы же не станете есть кожу, а она тут имеется. Значит, мы немного заплатили и за ту часть рыбы, которая непригодна в пищу.

Даже не самым острым ножом форель нарезается на плотные пласты, они держат форму. Кое-где попадаются плотные крупные косточки, их легко достать.

Фото: onliner.by

Рыба жирная, с нее стекает масло. Пахнет засоленной форелью (никаких сюрпризов). В качестве изготовителя указана брестская компания «Санта Бремор».

Дешевое

Это «Океан в подарок». Упаковка 200 граммов продавалась по 9,99 рубля — за килограмм выходит 49,95 рубля. На этикетке написано: филе-куски радужной слабосоленой форели. Состав — рыба, соль и два консерванта.

Довольно-таки часто красную рыбу запечатывают в прозрачную упаковку. Здесь же сделали по-другому: небольшой кусочек филе выглядывает из прозрачного окошка, остальная часть скрыта. Что окажется внутри — в какой-то степени сюрприз.

Вскрываем упаковку и видим вполне приличный кусок. Через секунду становится понятно, что это одно тонкое филе, сложенное вдвое.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Структура у рыбы рыхлая — нарезать ее идеальными пластинами вряд ли получится. Нам попалась парочка костей. Филе жирное, как и ожидалось.

Фото: onliner.by

Филе местами настолько мягкое, что порой казалось, будто рыбьи ломтики можно будет намазать на хлеб, как масло.

Производитель — белорусская компания «Белвнешрыбторг», которая находится в агрогородке Новоселье Минского района.

Фото: onliner.by

А по вкусу что?

Чтобы усложнить задачу нашим дегустаторам, мы решили предоставить для теста бутерброды с белым хлебом, маслом и форелью. Это позволило немного запутать участников: филе уже было сложнее оценить по внешнему виду.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Наши дегустаторы сразу же заметили, что в одной тарелке на хлебе ломтики с насыщенным лососевым цветом, в другой — с бледным.

«По цвету сложно понять, какая рыба дорогая, какая дешевая. Яркая смотрится красиво, но, может, в той, которая побледнее, нет красителя?»

Определить по запаху стоимость рыбы тоже не получилось. И та, и другая пахнут соленой форелью, никаких посторонних запахов.

Фото: onliner.by

Люди постарше (и с большим опытом заграничных поездок) отметили, что ни один из имеющихся у нас вариантов слабосоленой форели не похож на ту рыбу, что продается в Норвегии. Не та структура, не тот запах, не тот вкус. «Не та консистенция, во вкусе ощущаю тину. Из этого я бы сделал форшмак. Либо добавлял бы в салат. Вы ели оливье с красной рыбой и креветками? Попробуйте, это вкусно».

Фото: onliner.by

Послушаем тех, кто пока не успел набаловаться поеданием морепродуктов в Норвегии.

Фото: onliner.by

Вот что люди сказали конкретно про «Океан в подарок» на нашей слепой дегустации:

«Мне кажется, именно такой цвет имеет натуральная форель. Но она мягкая по структуре».

«У нее не очень презентабельный вид — такая не украсит бутерброды. Я все-таки эстет».

«Разваливается во рту. Можно пошутить, что она тает во рту, но нет, она разваливается».

«По вкусу она точно не плохая. Она обычная, солененькая».

«В меру соленая. Может, это потому, что ем ее в бутерброде со сливочным маслом». Потом этот же человек пробует эту рыбу без масла и хлеба: «О, в таком виде ее вкус как будто другой. Теперь она очень соленая. В любом случае мне она нравится».

«После нее хочется пить».

«Чувствую выраженный вкус форели. Хотя после нее очень хочется пить, много такой не съешь».

Фото: onliner.by

А это отзывы о бутербродах с форелью от «Санта Бремор»:

«У нее структура, как у мяса, этим она мне и нравится».

«Мне нравится ее цвет, но вдруг дело в красителе?» (как мы помним, краситель в составе не указан).

«Она яркая, маслянистая, поэтому выглядит такой аппетитной».

«Хорошо смотрится на бутерброде».

«Первая рыба мне понравилась больше. Может, потому, что я не привык к дорогой, а может, потому, что эта на самом деле бюджетная, а первая дорогая».

«Не такая соленая. Я бы съел ее много».

«Вкусно».

Люди отметили, что среди двух вариантов не было такого, который вообще бы не понравился. По внешнему виду (цвету, структуре) дегустаторы все же угадали, где продукт дешевле, где дороже. А стали бы тратить больше денег? В ответ на этот вопрос наш Валера высказал мысль (и другие с ней согласились): «Та форель, которая подешевле, имеет яркий вкус, но она очень соленая. Много такой не съешь. Если захочу наесться рыбы — эта подойдет. О, еще она будет хороша, если вы ждете много гостей. Рыба подороже красивая, у нее вкус как будто не такой насыщенный. Ее можно есть и без хлеба, наслаждаться. Она хорошо выглядит».

Фото: onliner.by

Наши дегустаторы не профессионалы и поделились своим субъективным мнением. Пробовать разное — это здорово, какие продукты покупать — выбор за вами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».