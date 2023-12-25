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Провинившийся Киркоров лебезил перед Песковым

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  • 25.12.2023, 12:01
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Провинившийся Киркоров лебезил перед Песковым

Певца-путиниста хотят лишить звания «народного артиста России».

Российский певец-путинист Филипп Киркоров во время премьеры ледового шоу Татьяны Навки встретился с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым и объяснил ему, как оказался на вечеринке Насти Ивлеевой в московском клубе «Мутабор», где действовал дресс-код almost naked («почти голый»).

Издание Starhit пишет, что Песков спросил у Киркорова: «Что вы там устроили?» Певец ответил, что обещал Ивлеевой прийти на вечеринку, но вскоре ушел с нее.

Позже в разговоре с изданием «Подъем» Песков отказался комментировать разговор с Киркоровым и саму вечеринку. «Я это не комментирую», — сказал он.

Напомним, после скандальной вечеринки певца-путиниста хотят лишить звания «народного артиста России».

Z-пропагандисты предлагают посадить его в тюрьму.

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