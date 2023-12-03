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«Во Франции все живут в таких резиденциях, как мы»

  • 3.12.2023, 15:05
«Во Франции все живут в таких резиденциях, как мы»

Белоруска показала свою квартиру в пригороде Парижа.

Издание citydog.io показывает, как живут беларусы, переехавшие в другую страну. Сегодня – типичная «холостяцкая берлога» в пригороде Парижа глазами белоруски Анастасии, живущей во Франции больше двух лет.

О резиденции

– Во Франции все живут либо в частных домах, либо в таких резиденциях, как мы. Резиденция – это жилой район, объединенный общей системой хозяйствования, что-то вроде товарищества. В нашей резиденции, например, 40 невысоких четырехэтажных домов. На территории есть бассейн для всех жителей и крытая площадка с настольным теннисом и развлечениями для детей.

Территория резиденции

Заведует всем хозяйством один человек – кто-то вроде вахтера. У него есть отдельный кабинет, и он следит за тем, чтобы в резиденции все работало и всем было комфортно. Например, если на парковке устанавливают зарядки для электромобилей или сосед курит, а кому-то в квартиру идет запах, все решается через него. Или если курьер приезжает, когда меня нет дома, то он может оставить заказ у этого вахтера, а я потом заберу – очень удобно.

За чистотой и красотой территории резиденции следят специально нанятые сотрудники: моют подъезды, убирают на улице, высаживают цветочки на клумбах и т.д. И за это мы платим немалые деньги – около 370 евро в месяц. Правда, в эту сумму входят расходы на воду и отопление. Отдельно мы оплачиваем только электричество (около 80 евро в месяц) и газ.

Еще одна особенность резиденций – все, что ты хочешь сделать за пределами своей квартиры, ты должен согласовать с остальными жильцами района. Поставить снаружи кондиционер, поменять входную дверь, установить навес на балконе – прежде чем это сделать, нужно организовать собрание жильцов и спросить, не против ли они таких действий.

О квартире

Анастасия живет в этой квартире 2,5 года, но ремонт был сделан еще до ее переезда, поэтому в обустройстве жилья девушка не участвовала. Все делал ее жених Роман под свои нужды и предпочтения. По словам героини, получилась «такая типичная современная французская квартира» в стиле лофт.

– Сама резиденция довольно старая. Здесь живут в основном либо пенсионеры, либо семьи с детьми. Поэтому и квартира была в не самом лучшем состоянии, – рассказывает Анастасия. – Изначально здесь были 4 комнаты, но Роман полностью переделал пространство и одну из комнат отвел под отдельную гардеробную. В результате квартира получилась трехкомнатной, или, как считают во Франции, с двумя спальнями.

– Несмотря на то, что мы живем на первом этаже, во всей квартире нет штор, – отмечает девушка. – Поначалу мне было непривычно и некомфортно, но Роман почему-то считает, что шторы (и особенно тонкий тюль) – это пережиток прошлого. Сейчас большинству французов хватает роллетов, которыми они закрывают окна на ночь. А мне, наоборот, в таких условиях сложно просыпаться по утрам – все-таки хочется, чтобы утром будило солнышко.

Из комнат в квартире гостиная, объединенная с кухней, спальня для хозяев, просторная гардеробная, два санузла и комната для гостей. Последняя сейчас выполняет роль бытового помещения (там стоит гладильная доска) и домашнего спортивного зала для Анастасии.

Рядом с этой комнатой – гостевой санузел, он же постирочная. Помимо душевой кабины и умывальника в санузле есть шкаф со стиральной и сушильной машинами.

Рядом со спальней – отдельная гардеробная за глянцевыми черными дверями и примыкающий к ней санузел без дверей. Туалет и душевая отделены от общего пространства только небольшими стенками.

При входе в гардеробную справа на стене висит автоматическая чистка для обуви. «Это очень удобно, – говорит Анастасия. – Ты наряжаешься в гардеробной, где стоит практически вся обувь (в прихожей только несколько пар на каждый день), и, выходя, чистишь туфли».

– Все ремонтные работы во Франции безумно дорогие, и найти хорошую мебель за вменяемые деньги практически невозможно. Зато здесь есть предприимчивые португальцы – семья Романа знакома с ними уже лет 10. Они приезжают раз в месяц во Францию, собирают заказы, выполняют их на фабрике в Португалии и привозят обратно. Получается раза в два дешевле, чем покупать здесь. И по качеству вполне неплохо – даже знакомая дизайнерка, которая помогала нам обустраивать новую квартиру, взяла их контакты.

Все картины в доме куплены в галерее по совету друга Романа. «Во Франции очень многие вкладывают деньги в предметы живописи, коллекционные машины или мотоциклы, антикварную мебель, часы, украшения и т.д. – это как инвестиция. Потому что со временем цены растут, и позже ты сможешь продать вещи гораздо дороже».

О жизни во Франции

– Франция очень отличается от Беларуси, и первое время после переезда у меня был сильный стресс. Как сказал мой друг, я не понимала кода страны. Постоянно чувствовалось какое-то внутреннее напряжение, и я не могла понять почему. Со временем все нормализовалось – везде есть свои плюсы и минусы.

В самом Париже, например, очень дорогая недвижимость. Поэтому там живут либо очень состоятельные люди, либо студенты в малюсеньких квартирках общей площадью 10 м2. Заходишь – сбоку у тебя единственный умывальник, в котором ты, грубо говоря, и зубы чистишь, и ноги моешь, и продукты. Тут же душ за шторкой и крохотных размеров комнатка. В какой-то момент во Франции вышел закон, запрещающий жить в квартирах площадью меньше 9 м2. То есть люди умудрялись жить и в меньших.

А такая практика довольно распространена. Человек покупает квартиру, делит ее на несколько маленьких и сдает или продает.

– В нашей резиденции довольно мирно и спокойно, я часто хожу гулять одна, но даже здесь у меня как-то сняли с машины все четыре колеса. В некоторых районах Парижа я даже в машине чувствую себя жутковато. И это одна из причин, почему многие предпочитают жить в пригороде. В маленьких городах спокойнее и безопаснее.

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