В Индонезии началось извержение вулкана Мерапи 1 3.12.2023, 19:52

Пропавшими без вести считают 42 туристов.

Вулкан Мерапи, расположенный в административном районе провинций Агам и Танах-Датар в Индонезии, начал извергаться днем 3 декабря. Об этом сообщило Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям Индонезии (BNPB).

Извержение вулкана высотой 2891 м над уровнем моря сопровождалось выбросом столба пепла с вулканическим материалом на высоту до 3 км.

В связи с высоким уровнем активности вулкана Мерапи местным жителям и посетителям/туристам запретили совершать какие-либо действия в радиусе 3 км от кратера.

По данным afp, не было никаких сообщений об ущербе или жертвах в результате извержения, но 42 туриста пропали без вести.

Некоторые туристы могут не сообщать властям о своем присутствии при входе или выходе из таких зон, поэтому настоящее количество неучтенных туристов остается непонятным.

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