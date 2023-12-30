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Для Киркорова придумали самое страшное наказание

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  • Телеграм-канал «Русский декаданс»
  • 30.12.2023, 9:15
  • 2,842
Для Киркорова придумали самое страшное наказание

Кощей из «Слова пацана» подвинул «звезду».

Для Киркорова придумали самое страшное наказание — ему не дали пощеголять на экране в расфуфыренном костюме. Певца выпилили из фильма «Иван Васильевич меняет все», заменив Кощеем (Никита Кологривый) из «Слова пацана».

А тем временем стало известно, что участникам вечеринки Насти Ивлеевой дали три дня на решение всех вопросов с налоговой. Иначе им проведут «глубокий аудит» и оставят без гроша в кармане. Подход понятен. Накосячил — скинься в общак. А не скинешься — ты больше не свой со всеми вытекающими последствиями.

Так сразу и не скажешь что хуже. Что в России процветает культура отмены, или что отмены можно избежать, заплатив. И почему налоговую до вечеринки не волновали финансы «аполитичных» звезд? Вопрос риторический.

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