Киркорова публично выпороли после извинений

Киркорова публично выпороли после извинений6
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 31.12.2023, 9:12
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Показательный урок для всего российского шоу-бизнеса.
«Голая вечеринка Ивлеевой» продолжает приносить неприятности ее участникам – отменены выступления Филиппа Киркорова и Лолиты Милявской на мероприятии «Зимнее Show».
Российский шоу-бизнес в целом всегда был политически лоялен властям. Можно даже сказать,Vairāk Saules не отделим от них. Слишком велико денежное влияние. Шоу-бизнес это понимал.
Возможно, он считал, что за политическую лояльность к его участникам будут относиться как к людям, уважая их права. Каждый человек хочет, чтобы в нем видели человека. Но история с вечеринкой Ивлеевой показала, что это не так.
Власти использовали отдельных ее участников в своих целях, публично их «выпороли». Показали, что они никто, их извинения ничего не значат (вообще, происходящее напоминает диалог генерала ФСБ и артиста в песне Юрия Шевчука «В гостях у генерала»).
Запугали, заставив оглядываться, думать, во что одеваться, как себя вести.
Это показательный урок не только для пострадавших, но и для всего шоу-бизнеса. Вы со своими поклонниками, деньгами, богатой жизнью – такие же крепостные, как и все в нашей стране. Будете делать, что вам прикажут. И новые порядки осознавать на опыте.
Понятно, что шоу-бизнес зависим от властей и не может протестовать. Но скажите, звезды эстрады, теперь вам так же, как раньше, нравится то, что создала в стране за четверть века правящая группа? Из вас сделали богатых и успешных рабов. Вы-то думали, что вы одни из хозяев жизни. Нет.
Таково правило созданной системы – здесь власти видят холопов во всех – обычных людях, артистах, предпринимателях, ученых.
Шоу-бизнес не будет сопротивляться. Он подчинится. Но теперь понятно, что он так же, как и вся страна, будет праздновать день, когда придет «Лебединое озеро» по всем телевизионным каналам. Как и все, он будет надеяться, что наконец-то, настало время свободы.
Добро пожаловать, шоу-бизнес, в число тех, кто понимает – так дальше жить нельзя.
Телеграм-канал «СерпомПо»