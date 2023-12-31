Одиозная российская певица устроила скандал, приехав отдыхать в украинские Карпаты 18 31.12.2023, 12:39

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Алина Маслова

Ранее она признавалась в любви к Путину.

Российская певица и блогерша Алина Маслова, которая живет в Москве и рассказывает, что «любит Россию и Украину одинаково», приехала на отдых в украинские Карпаты.

Девушка с радостью кичится курортом в Драгобрате, куда, как рассказала она сама, приехала праздновать Новый год с семьей.

В сети уже отреагировали на визит незваной гости после самой массированной атаки России на Украину за все время полномасштабной войны.

Возмущенные комментарии украинцы оставляют на странице блогерши в Instagram.

Маслова родилась в Тирасполе. Это столица так называемой «Приднестровской Молдавской Республики», большинство жителей которой имеют российское гражданство. Там сейчас проживает семья Алины, которая вместе с ней отдыхает в Закарпатье. Сама же блогерша сейчас живет в Москве, где строит музыкальную карьеру, а также платит налоги Кремлю, за что потом закупают ракеты и дроны для уничтожения Украины. Также она признавалась «в любви» к главе РФ Владимиру Путину.

Именно в этом и заключается абсурд сложившейся ситуации.

Цинизма добавляют несуразные попытки Масловой доказать, что она «почти украинка» и «почти любит Украину», но ровно на столько же она россиянка и любит Россию.

Войну блогерша называет «политикой, из-за которой она не хочет делить свою любовь к обеим странам».

«Я на 30% украинка, на 30% русская, на 30% молдованка. Я учила украинский, молдавский и русский. Я люблю и Украину, и Россию. Но сама из Молдовы, у меня много друзей в обеих странах. И из-за политических действий я не хочу разделять эту любовь, мне искренне жалко пострадавших, я помогала беженцам в начале всей этой истории, но никогда не принимала ничью сторону. Я человек мира», – выдала Алина в попытке доказать, что ее приезд в Украину – это абсолютно нормально.

Блогерша также жаловалась на хейт со стороны украинцев в Сети.

«Я в шоке, что творится у меня в директе… Даже показывать не могу, что там пишут… Я даже не знала, что крыть могут так жестко», - написала россиянка.

Украинцы остро отреагировали на приезд Масловой в свою страну. Они требуют от правоохранительных органов немедленно выслать россиянку, которая живет и работает в РФ, спонсируя своими налогами агрессию против Украины.

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