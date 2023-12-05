Кассетный магнитофон по цене авто выставили на продажу в Барановичах 5.12.2023, 15:04

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иллюстративное фото

Магнитофон японского производства.

Кассетный магнитофон Aiwa Excelia xk 009.100v выставили на продажу на сайте объявлений в Барановичах 5 декабря. Владелец уверяет, что техника находится в хорошем рабочем состоянии. И просит за нее 3350 рублей, сообщает bar24.by>

Японский кассетный магнитофон Aiwa Excelia xk 009, если верить информации в интернете, техника действительно уникальная. Она производилась с 1988 года в Японии для внутреннего рынка. Надпись Excelia большими буквами на магнитофоне, который продается в Барановичах, говорит о том, что эта модель именно японская. Не экспортная. На экспортных вариантах этих музыкальных систем большими буквами писали название фирмы – Aiwa.

Экспортная цена на этот кассетный магнитофон составляла порядка 1100 долларов США.

В Беларуси по объявлениям продают около 70 видов техники японской фирмы Aiwa. Цены на нее стартуют 10 рублей (за мелочь вроде пульта или микрофона). Кассетный магнитофон, выставленный на продажу в Барановичах, самый дорогой из техники Aiwa в объявлениях в Беларуси. И единственный в своем роде.

При этом в России музыкальных центров этой модели продается довольно много. Цены на них колеблются от 2373 до 3840 белорусских рублей.

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