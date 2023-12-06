Лавров «замерз» в Финляндии
- Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»
- 6.12.2023, 9:22
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«Выдающееся» достижение.
Все-таки, Путин и его группа (Патрушев, Нарышкин, Лавров и др.) поразительные «государственные деятели».
Жила-была нейтральная Финляндия «под боком». И в «холодную войну» была нейтральной, и после исчезновения СССР оставалась такой же. До февраля 2022 года.
Начали Путин, Лавров и другие «спецоперацию», быстро толкнули Финляндию в НАТО, сделали Балтику внутренним НАТОвским морем. Своими руками.
Сегодня очередные новости из Финляндии, которые до февраля 2022 года представить было сложно. Министр обороны страны Антти Хяккянен заявил: «Сейчас согласован план по значительному увеличению производства боеприпасов».
Сами понимаете, куда пойдут эти боеприпасы.
Еще Антти Хяккянен добавил: «Главный приоритет нашего влияния на ЕС и НАТО — подтолкнуть более крупные страны, особенно в Европе, к увеличению производства боеприпасов».
Тоже понимаете, с какой целью. Кому эти боеприпасы предназначены.
И получается, что Путин и Лавров, толкнув Финляндию в НАТО, получил не только дополнительную и огромную границу с НАТО, не только превратили Балтику во внутреннее море НАТО, так еще и внутри НАТО получили активно действующую страну, настаивающую на росте производства боеприпасов.
«Выдающееся» достижение.
Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»