«Классический случай, когда лучше жевать, чем говорить» 1 6.12.2023, 11:30

Белорусская экономика как споткнулась, так с тех пор и ковыляет.

«Тут министерство экономического оптимизма похвасталось, как «неуклонно выросло благосостояние белорусского народа» за последние тридцать лет», — пишет телеграм-канал «Письма к дочери»:

— Особенно оно похвасталось, как за последние тридцать лет «выросли средние зарплаты белорусского народа». И знаешь что? Вот лучше вообще народу про рост благосостояния за последние тридцать лет не напоминать.

Потому что министерство же не похвасталось, что средняя зарплата в Армении и Грузии обогнала среднюю зарплату белорусского народа. А это, между прочим, историческое событие. Потому что до сих пор зарплаты в Грузии и Армении всегда были ниже, чем зарплаты белорусского народа.

И о том, что средняя зарплата в Польше обогнала среднюю зарплату белорусского народа уже в два с половиной раза, тоже ничего не сказало. И про литовскую зарплату, которая в два раза больше, тоже ничего не сказало.

И если сравнивать достижения белорусских экономических экспериментаторов с соседями только в этом году, то все может не так и плохо. А вот если сравнивать достижения за тридцать лет, то это похоже немножко на катастрофу. Потому что достижения у белорусской экономики случились в нулевые, когда цена на нефть была высокой, а Россия продавала эту нефть в Беларусь дешево.

Но в 2008 году белорусская экономика как споткнулась, так с тех пор и ковыляет. Потому что выдающиеся практики экономических наук ставили над ней слишком много экспериментов. Из-за этих экспериментов белорусская экономика вела себя так, как будто она каталась на горках. То вырастет, то снова упадет.

И в результате за последние пятнадцать лет она росла в среднем на один процент в год. А беларусские соседи росли в среднем на три-четыре процента. И любой, кроме экономических оптимистов, может посчитать на сколько процентов белорусская экономика за эти пятнадцать лет отстала.

Вот в этом году экономисты опять хвастаются, что экономика у них вырастет на четыре процента. Только, они же не хвастаются, что эта несчастная экономика в прошлом году упала на 4,7. И даже если она в этом году вырастет на так как ей велено расти, она все равно не догонит саму себя прошлогоднюю. Не говоря уже о том, чтобы догнать кого-нибудь еще.

Потому что в той же Армении экономика в прошлом году выросла на 14 процентов. А в этом году она вырастет на 9 процентов. И это, заметь, без всяких мобилизаций. Просто, потому что ей так хочется.

Когда министерство экономического оптимизма хвастается «ростом благосостояния за тридцать лет», то это тот классический случай, когда лучше жевать, чем говорить.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».