«Кабаева его очень любила»: Путина подозревают в ликвидации известного российского артиста 7 6.12.2023, 12:13

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Стали известны подробности загадочной гибели исполнителя песни «Мальчик хочет в Тамбов».

19 января 2007 года под окнами одной из хрущевок в Москве нашли тело известного певца Мурата Насырова. Исполнителю хитов «Мальчик хочет в Тамбов» и «Я это ты, ты это я» было всего 37 лет. Он как раз готовился к свадьбе со своей гражданской супругой, концертам в родном Казахстане и выпуску нового альбома после довольно затяжной творческой паузы. Именно поэтому версия с самоубийством кумира миллионов показалась многим его фанам и коллегам абсурдной. Поговаривают, что Насырова «заказали», а заказчиком оказался не кто иной, как президент РФ Владимир Путин.

Казалось бы, что связывает талантливого исполнителя любимых слушателями хитов и кремлевского вождя? Оказывается, связь между ними все же есть, и имя ей – Алина Кабаева. Тайная любовница Путина и вероятная мать его сыновей в свое время крутила роман с Насыровым. И именно это впоследствии сыграло с музыкантом злую шутку. OBOZ.UA собрал в материале всю известную информацию о возможной причастности президента страны-террористки к смерти певца.

Продюсер артиста Арман Давлетяров был одним из тех, кто доказывал – Насыров не мог покончить с собой. Певец действительно в то время переживал непростой период, связанный с творческим кризисом: хиты не писались, количество выступлений сократилось. Впрочем, выбраться из этой ямы музыканту все же удалось. Черная полоса в жизни, казалось, уступила место белой. Насыров готовился к выпуску нового альбома и концертам в Алматы. А еще – свадьбе с гражданской женой, с которой воспитывал двоих общих детей.

Как вдруг, бездыханное тело 37-летней звезды находят под окнами пятиэтажного дома. Одни говорят, что его смерть – нелепая случайность, другие же не отступают от версии с суицидом. Интересно, что изначально в прессе заявляли, будто у Насырова в руках нашли икону. Это якобы должно было убедить поклонников, что певец покончил с собой. Вот только вскоре в сведениях икону «незаметно» заменили на фото певца. Очевидно, это произошло после того, как продюсер Давлетяров сообщил: «Насыров был убежденным мусульманином... Самоубийство было для него неприемлемым шагом».

Уже в 2021 году к версиям о «нелепой случайности» и «суициде» добавилась еще одна – Насырова убили по приказу Путина. Начать стоит с того, что в начале двухтысячных у певца был краткосрочный роман с гимнасткой Алиной Кабаевой. В сети даже есть архивное видео, на котором олимпийская чемпионка с улыбкой танцует вокруг Мурата, пока тот поет песню о ней. Да-да, именно о ней. Композиция под названием «Алина» не стала большим хитом, но однозначно была любимой в личном рейтинге Кабаевой.

В Telegram-канале «Генерал СВР» была опубликована инсайдерская информация, достоверность которой невозможно проверить, но и причин не верить в нее тоже нет. Так, в публикации сообщалось: «В 2006 году у Кабаевой, которая в то время уже оставила большой спорт, развиваются любовные отношения с Владимиром Путиным. Отношения развиваются в условиях полной секретности, и Кабаева оказывается под плотной опекой доверенных лиц президента из ФСО. И здесь старая поговорка «Язык мой, враг мой» сыграла с Кабаевой и, как следствие, с Насыровым злую шутку. Кабаева в беседах с подругами имела неосторожность поделиться воспоминаниями о романе с Маратом Насыровым и назвала его лучшим мужчиной, который у неё был и сказала, что она до сих пор любит его».

В той же беседе с подругами гимнастка якобы поделилась, что Мурат Насыров очень похож на ее отца Марата Вазыховича. Записи этих разговоров предоставили Путину в конце ноября 2006 года. Спустя несколько дней диктатор попросил на тот момент директора ФСБ России Николая Патрушева «решить вопрос с Насыровым раз и навсегда».

На крайние меры Путина сподвигли не столько ревности, сколько собственные комплексы. Он годится Кабаевой в отцы, ниже ее ростом, а тут еще она заявляет, будто лучшим мужчиной в ее жизни был Мурат Насыров.

Сотрудники ФСБ, как говорится в инсайдерском сообщении, приступили к выполнению задания. Начали слежку за певцом, на что потратили ни один месяц. Выяснили, что у того не лучший период в карьере, а потому решили инсценировать самоубийство якобы на почве депрессии из-за творческого кризиса.

Действительно ли Путин причастен к смерти музыканта – до сих пор достоверно неизвестно. Впрочем, фанам эта версия кажется более правдоподобной, чем предыдущие. В сети до сих пор обсуждают, что все неугодные кремлевскому диктатору лица каким-то мистическим образом падают из окон или погибают при других загадочных обстоятельствах.

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