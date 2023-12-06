На Брестчине женщина отработала дояркой 27 лет, но не смогла выйти на льготную пенсию 3 6.12.2023, 21:42

2,396

Предприятие «потеряло» нужные документы.

Елена Белая из Ивацевичского района отработала оператором машинного доения более 27 лет. Этим летом ей исполнилось 53 года. Она уже могла выйти на пенсию — из-за работы с особыми условиями. Но женщину ждал неприятный сюрприз, рассказали в Федерации профсоюзов.

Елена Белая доила коров с 1996 года. Сложные условия труда сказались на здоровье, сейчас она живет на уколах — болят ноги. Потому и ждала своих 53 лет, чтобы выйти на льготную пенсию.

Когда летом Елена начала готовить документы, выяснила, что в колхозе нет бумаг, подтверждающих норму обслуживания скота. А это одно из условий назначения такой пенсии.

В райисполкоме в оформлении пенсии отказали. Женщина обратилась в профсоюз, там подготовили иск к ОАО «Подстаринь» — это правопреемник колхоза «Большевик», который не сохранил важные для работницы документы.

На 1 ноября 2023 года материальный ущерб, причиненный Елене Белой в размере неполученной ею пенсии, составил 2286 рублей. В ходе судебного заседания стороны пришли к мировому соглашению: ОАО «Подстаринь» согласилось выплатить работнице до конца года эту сумму, а затем заняться поиском документов для назначения пенсии.

Если бумаг не найдут, то бывший работодатель добровольно или через суд будет возмещать женщине пенсию — до момента оформления ее на заслуженный отдых на общих основаниях.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».