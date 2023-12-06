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На Брестчине женщина отработала дояркой 27 лет, но не смогла выйти на льготную пенсию

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  • 6.12.2023, 21:42
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На Брестчине женщина отработала дояркой 27 лет, но не смогла выйти на льготную пенсию

Предприятие «потеряло» нужные документы.

Елена Белая из Ивацевичского района отработала оператором машинного доения более 27 лет. Этим летом ей исполнилось 53 года. Она уже могла выйти на пенсию — из-за работы с особыми условиями. Но женщину ждал неприятный сюрприз, рассказали в Федерации профсоюзов.

Елена Белая доила коров с 1996 года. Сложные условия труда сказались на здоровье, сейчас она живет на уколах — болят ноги. Потому и ждала своих 53 лет, чтобы выйти на льготную пенсию.

Когда летом Елена начала готовить документы, выяснила, что в колхозе нет бумаг, подтверждающих норму обслуживания скота. А это одно из условий назначения такой пенсии.

В райисполкоме в оформлении пенсии отказали. Женщина обратилась в профсоюз, там подготовили иск к ОАО «Подстаринь» — это правопреемник колхоза «Большевик», который не сохранил важные для работницы документы.

На 1 ноября 2023 года материальный ущерб, причиненный Елене Белой в размере неполученной ею пенсии, составил 2286 рублей. В ходе судебного заседания стороны пришли к мировому соглашению: ОАО «Подстаринь» согласилось выплатить работнице до конца года эту сумму, а затем заняться поиском документов для назначения пенсии.

Если бумаг не найдут, то бывший работодатель добровольно или через суд будет возмещать женщине пенсию — до момента оформления ее на заслуженный отдых на общих основаниях.

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