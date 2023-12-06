В Минске за $400 продается сувенир с ЧМ-2022 по футболу 6.12.2023, 22:08

Фотофакт.

На «Барахолке» обнаружен интересный лот. По словам продавца, таких сувениров нет ни у кого, кроме тех, кто купил VIP-пакет на матч. Стоимость этого пакета — 1900 долларов. Игра была 22 ноября на стадионе 974 в Катаре. За состязанием Польши и Мексики в тот день наблюдали почти 40 тысяч зрителей. Закончилась игра ничьей, пишет Onliner.by.

— Металлический сувенир с гравировкой, в коробочке. Бренд — ФИФА. У меня там дочка работала, ей дали билет в VIP-ложу, а к нему — этот сувенир. Эта памятная вещь может быть интересна коллекционерам. Лот висит, но пока что никто не интересуется. Цена 1500 рублей, но я могу поторговаться и сделать скидку, — рассказывает Виктор, счастливый обладатель сувенира.

Такой же сувенир на американской площадке стоит 400 долларов плюс доплата за доставку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».