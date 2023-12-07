Помощь Украине от партнеров упала до рекордно низкого уровня с января 2022 года 9 7.12.2023, 17:08

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На что может рассчитывать Киев.

Динамика поддержки Украины замедлилась, выделенная от партнеров помощь в период с августа по октябрь 2023 года достигла нового минимума, упав почти на 90% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Кильским институтом мировой экономики, пишет New Voice.

В период с августа по октябрь 2023 года наблюдалось резкое сокращение объема вновь предоставленной помощи, причем стоимость новых пакетов составила всего 2,11 миллиарда евро, что на 87 процентов меньше по сравнению с тем же периодом 2022 года и является самым низким показателем с января 2022 года.

Отмечается, что сейчас Украина все больше полагается на помощь США, Германии, стран Северной и Восточной Европы, которые продолжают предоставлять как финансовую помощь, так и важное вооружение, в частности истребители F-16.

Аналитики Ukraine Support Tracker, который охватывает обязательства стран за период до 31 октября 2023 года отмечают, что прогнозировать что-то пока не имеет смысла, поскольку самое большое незавершенное обязательство — предоставление Украине помощи от Европейского Союза — еще окончательно не утверждено, а помощь со стороны США сокращается.

Отмечается, что из 42 стран-доноров только 20 предоставили новые пакеты помощи за последние 3 месяца, что является наименьшей их активностью с начала войны.

ЕС и США, по словам аналитиков, также взяли на себя немного новых обязательств.

Директор исследовательского центра Кильского института Кристоф Требеш заявил, что эти цифры лишь «подтверждают впечатление о более неуверенной позиции» партнеров Украины в последние месяцы, а учитывая неопределенность относительно дальнейшей помощи от США, Украине «остается только надеяться», что ЕС в конце концов примет свой давно обещанный пакет помощи на 50 миллиардов евро.

«Дальнейшая отсрочка однозначно укрепит позиции Путина», — отметил он.

Исследователи отмечают, что основной группой активных партнеров Украины остались такие европейские страны, как Хорватия, Финляндия, Германия, Ирландия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Швейцария, а также страны НАТО, такие как Канада и Великобритания. Кроме того, Украина может полагаться на крупные ранее обещанные многолетние программы, на которые сейчас приходится большинство фактически предоставленной помощи. В частности, Дания, Германия и Норвегия предоставили 1,2 миллиарда евро, 1 миллиард евро и 662 миллиона евро военной помощи соответственно за последние 3 месяца в рамках своих предыдущих многолетних программ.

По объему предоставленной военной помощи страны ЕС продолжают догонять, а теперь и опережают Соединенные Штаты. В частности речь идет о Германии и скандинавских странах (Дания, Норвегия, Швеция и Финляндия), которые выделили значительную новую помощь в последние месяцы.

Из выделенных 25 миллиардов евро общей помощи в тяжелом вооружении (оценивался период с января 2022 года по октябрь 2023 года) на США приходится 43% общей ее стоимости, тогда как на другие страны ЕС вместе приходится 47%, остальное поступает от различных других стран-доноров, в частности Великобритании и Канады.

За последние 3 месяца страны ЕС предоставили Украине тяжелое вооружение на 780 миллионов евро, по сравнению с 500 миллионами евро, предоставленными США. Новые обещания Германии и стран Северной Европы с августа 2023 года способствуют этой тенденции, в частности, учитывая предоставление новых систем ПВО Patriot и IRIS-T от Германии и 19 истребителей F-16 от Дании в рамках коалиции истребителей.

«В целом мы наблюдаем дальнейшее смещение в сторону военной помощи, в частности в схемах двусторонней помощи», — сказал Требеш.

Среди десяти крупнейших стран-доноров военная помощь сейчас составляет 58% общей помощи по состоянию на 31 октября.

США остаются крупнейшим военным донором с общими обязательствами в размере 44 миллиардов евро, но Германия быстро «догоняет» их, сейчас общие военные обязательства страны превышают 17 миллиардов евро.

Меньшие страны, в частности страны Северной Европы и Нидерланды, также играют все большую роль в военной помощи, говорится в исследовании.

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