В молодечненском медучреждении бухгалтерия платила себе больше, чем медикам 1 8.12.2023, 22:40

Вмешалась милиция.

Молодечненская милиция проводит проверку по факту необоснованного завышения выплат премий и надбавок членам комиссии по оплате труда одного из областных учреждений здравоохранения, сообщили в УВД Миноблисполкома.

Речь идет о выплате заработных плат административно-управленческому персоналу, в число которых входили работники бухгалтерии и экономисты.

Управленцы долгое время получали большие зарплаты из-за премий и надбавок. Выплаты в итоге достигали 7 тысяч рублей в месяц.

«К примеру, в один из месяцев на шесть работников бухгалтерии было распределено чуть больше 16 тысяч рублей, что составляет половину от всей суммы фонда экономии. В то время как на медицинский персонал было распределено оставшиеся 12 тысяч, а их, к слову — 378 человек», — рассказали в милиции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».