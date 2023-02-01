Живой труп: Гордон поделился фото худого и осунувшегося Соловьева 1.02.2023, 9:09

Пропагандист в бронежилете стоит на фоне дорожного указателя «на Киев».

Украинский журналист Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram он выложил фото главного пропагандиста России Владимира Соловьева. Тот в военной форме и бронежилете стоит на фоне дорожного знака «Киев».

«Соловьев сильно похудел, имеет явно нездоровый вид. Когда украинцам радоваться?» - спрашивает Гордон.

Комментаторы не пропустили этот пост и принялись обсуждать главного идеолога уничтожения украинцев.

«Ставь лайк если видишь 200-го», «На пузе ноутбук украденный небось», «Сколько собираем на его ликвидацию? Начну со 10 гривен! Думаю многовато…», «Здоровья погибшему», «На том месте и зароют», — пишут комментаторы.

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