В Украине объявили об увольнении всего руководства таможни 23 1.02.2023, 13:43

5,690

Также анонсированы другие «весенние посадки».

Глава украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия анонсировал увольнение всего руководства таможни.

«Буду информировать общественность об анонсированных весенних посадках», — написал он в Telegram.

По его словам, сегодня речь идет о следующем:

обыски в налоговой;

вручение уведомлений о подозрении должностным лицам Министерства обороны;

обыски у олигарха Коломойского по Укрнафте;

целая серия негласных следственных действий;

обыски у экс-главы МВД Авакова;

обыски у пророссийского бизнесмена Столара;

увольнение всего руководящего состава таможни.

«Страна во время войны будет меняться. Если кто-то не готов к переменам, государство само придет и поможет им измениться», — заявил Арахамия.

Ранее сайт Charter97.org писал об увольнении с постов заместителей генпрокурора и главы Минобороны Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».