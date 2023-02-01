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В Украине объявили об увольнении всего руководства таможни

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  • 1.02.2023, 13:43
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В Украине объявили об увольнении всего руководства таможни

Также анонсированы другие «весенние посадки».

Глава украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия анонсировал увольнение всего руководства таможни.

«Буду информировать общественность об анонсированных весенних посадках», — написал он в Telegram.

По его словам, сегодня речь идет о следующем:

обыски в налоговой;

вручение уведомлений о подозрении должностным лицам Министерства обороны;

обыски у олигарха Коломойского по Укрнафте;

целая серия негласных следственных действий;

обыски у экс-главы МВД Авакова;

обыски у пророссийского бизнесмена Столара;

увольнение всего руководящего состава таможни.

«Страна во время войны будет меняться. Если кто-то не готов к переменам, государство само придет и поможет им измениться», — заявил Арахамия.

Ранее сайт Charter97.org писал об увольнении с постов заместителей генпрокурора и главы Минобороны Украины.

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