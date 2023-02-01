В Украине объявили об увольнении всего руководства таможни

В Украине объявили об увольнении всего руководства таможни23
- 1.02.2023, 13:43
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Также анонсированы другие «весенние посадки».
Глава украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия анонсировал увольнение всего руководства таможни.
«Буду информировать общественность об анонсированных весенних посадках», — написал он в Telegram.
По его словам, сегодня речь идет о следующем:
обыски в налоговой;
вручение уведомлений о подозрении должностным лицам Министерства обороны;
обыски у олигарха Коломойского по Укрнафте;
целая серия негласных следственных действий;
обыски у экс-главы МВД Авакова;
обыски у пророссийского бизнесмена Столара;
увольнение всего руководящего состава таможни.
«Страна во время войны будет меняться. Если кто-то не готов к переменам, государство само придет и поможет им измениться», — заявил Арахамия.
Ранее сайт Charter97.org писал об увольнении с постов заместителей генпрокурора и главы Минобороны Украины.