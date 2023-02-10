Смотрите, он еле идет! 1 Ирина Халип

10.02.2023, 10:58

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Время беспощадно.

Иногда я думаю: до чего же все-таки унизительно одному конкретному человеку знать, что вся Беларусь рассматривает каждое его появление на публике с однозначным злорадным любопытством: смотрите, смотрите, он еле идет! Его шатает, его поддерживают под руки, он хромает, оступается на трапе самолета! Бинго! И никто не обсуждает, что он там сказал и сделал, кого уволил, а кого назначил – к этому вообще никакого интереса. Страна наблюдает лишь за его дряхлением, ветшанием, обессиливанием. Все остальное уже не имеет значения.

А ведь он мог бы жить в удовольствие. Перехитрив народ с его жаждой реванша, сделать изящный финт и всем назло смотаться 9 августа 2020 года в те же Эмираты, куда он может ездить свободно и где принимают даже с некоторыми почестями. И все: ищи-свищи, пугай трибуналом, требуй ответа за все – а вот фигушки вам, белорусские народные мстители, сидите в своих болотах, а у нас тут на берегу залива пальмы и юные красотки, небоскребы и яхты, тугие кошельки и номерные счета. А пока народ празднует победу – глядишь, и все правительство успел бы вывезти несколькими грузовыми рейсами. Ермошину с Тертелем, Карпенкова с Караевым, Массандру с Кочановой, обе «палатки» и даже остатки Купаловского театра во главе с Нефедовой.

Там, в Дубае, за последние годы уже три искусственных острова намыли. Неужто за те деньги, что есть у этого человека, не намыли бы специально для него четвертый? Да запросто. Любой каприз, любой проект, любые фантазии. Или можно отправиться еще дальше – на Персидском заливе география не заканчивается, есть огромное количество островов в океанах, которые можно купить и обустроить по своему вкусу. Построить Цал Дир Бие, тюрьмы, суды, дворец республики и парочку заводов. Заводы обязательно нужны, потому что это хорошие площадки для перерезания красных ленточек и выступления перед народными массами. Кстати, для изображения народных масс и нужны остатки Купаловского театра. Днем будут трудиться у станков и приветствовать овациями своего главу, а вечером играть любительские спектакли из колхозной жизни или про любовь. Можно еще их использовать для показательных судов – без врагов народа не обойтись, это незаменимая часть белорусской жизни. Впрочем, остатки Купаловского театра можно и не напрягать – хватит им заводов и любительских спектаклей. На роль врагов народа можно брать министров и силовиков, а потом проводить ротацию. Пять лет Ермошина с Тертелем сидят в тюрьме и вся нижняя «палатка», потом меняются на Кочанову с Массандрой и верхнюю «палатку». Впрочем, тюрьмы можно и не строить для экономии места и денег, а сажать всех в ямы, чтобы выглядело аутентично, с уважением к местному климату и традициям. Впрочем, это детали, которые не так уж и важны. Ах да, еще нужно создать комиссию по возвращению, чтобы те, кому вдруг осточертеет эта прекрасная жизнь и захочется сбежать вплавь, имели возможность приплыть обратно. Никто не гарантирует, что доплывут, но комиссия должна быть, без нее никак.

И вот в этих условиях вполне можно было создать себе иллюзию верховной власти, вечной молодости и вообще бессмертия. Жаркий климат тут очень кстати: отсутствие смены времен года, вечное лето, палящее солнце без всякого разнообразия не позволит задумываться о быстротечности времени, годы будут сливаться в один бесконечный день. Военные маршируют и стреляют в воздух, спортсмены бегают и прыгают, Тертель ищет врагов, когда из ямы выберется, остатки Купаловского театра искусно демонстрируют всенародную любовь, Дорофеева поет с грузовика, как привыкла во время уборочной, Азаренок в телевизоре рассказывает страшные сказки на ночь. Ночь полна звезд, чистое небо, никакой России рядом, никто не давит, никто своих военных не присылает. А Беларусь – так вот же она, а вовсе не в тех болотистых слякотных краях. Любимую не отдают, ее вывозят пожить в роскоши на море.

Разве не благодать? Благодать, конечно. Спокойная размеренная жизнь, полная безопасность, морепродукты в изобилии, а денег хватит на много поколений. И никто не рассматривает под микроскопом его неуверенную походку, не обсуждает шатания и качания на ветру, не подмечает каждую деталь, свидетельствующую о неумолимости времени. Время – оно ведь не какой-нибудь там оппозиционер, оно одинаково беспощадно ко всем, невзирая на черты характера и количество прегрешений. Остановить его – вернее, создать иллюзию – можно, лишь удалившись на тропические острова, где не будет ни одного косого взгляда. И такой уникальной возможностью, доступной далеко не каждому, он пренебрег. А ведь всего и надо было – вовремя сесть в самолет.

Теперь не обессудьте. Мы наблюдаем. И все видим.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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