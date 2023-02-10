закрыть
10 февраля 2023, пятница, 11:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Смотрите, он еле идет!

1
  • Ирина Халип
  • 10.02.2023, 10:58
  • 5,680
Смотрите, он еле идет!

Время беспощадно.

Иногда я думаю: до чего же все-таки унизительно одному конкретному человеку знать, что вся Беларусь рассматривает каждое его появление на публике с однозначным злорадным любопытством: смотрите, смотрите, он еле идет! Его шатает, его поддерживают под руки, он хромает, оступается на трапе самолета! Бинго! И никто не обсуждает, что он там сказал и сделал, кого уволил, а кого назначил – к этому вообще никакого интереса. Страна наблюдает лишь за его дряхлением, ветшанием, обессиливанием. Все остальное уже не имеет значения.

А ведь он мог бы жить в удовольствие. Перехитрив народ с его жаждой реванша, сделать изящный финт и всем назло смотаться 9 августа 2020 года в те же Эмираты, куда он может ездить свободно и где принимают даже с некоторыми почестями. И все: ищи-свищи, пугай трибуналом, требуй ответа за все – а вот фигушки вам, белорусские народные мстители, сидите в своих болотах, а у нас тут на берегу залива пальмы и юные красотки, небоскребы и яхты, тугие кошельки и номерные счета. А пока народ празднует победу – глядишь, и все правительство успел бы вывезти несколькими грузовыми рейсами. Ермошину с Тертелем, Карпенкова с Караевым, Массандру с Кочановой, обе «палатки» и даже остатки Купаловского театра во главе с Нефедовой.

Там, в Дубае, за последние годы уже три искусственных острова намыли. Неужто за те деньги, что есть у этого человека, не намыли бы специально для него четвертый? Да запросто. Любой каприз, любой проект, любые фантазии. Или можно отправиться еще дальше – на Персидском заливе география не заканчивается, есть огромное количество островов в океанах, которые можно купить и обустроить по своему вкусу. Построить Цал Дир Бие, тюрьмы, суды, дворец республики и парочку заводов. Заводы обязательно нужны, потому что это хорошие площадки для перерезания красных ленточек и выступления перед народными массами. Кстати, для изображения народных масс и нужны остатки Купаловского театра. Днем будут трудиться у станков и приветствовать овациями своего главу, а вечером играть любительские спектакли из колхозной жизни или про любовь. Можно еще их использовать для показательных судов – без врагов народа не обойтись, это незаменимая часть белорусской жизни. Впрочем, остатки Купаловского театра можно и не напрягать – хватит им заводов и любительских спектаклей. На роль врагов народа можно брать министров и силовиков, а потом проводить ротацию. Пять лет Ермошина с Тертелем сидят в тюрьме и вся нижняя «палатка», потом меняются на Кочанову с Массандрой и верхнюю «палатку». Впрочем, тюрьмы можно и не строить для экономии места и денег, а сажать всех в ямы, чтобы выглядело аутентично, с уважением к местному климату и традициям. Впрочем, это детали, которые не так уж и важны. Ах да, еще нужно создать комиссию по возвращению, чтобы те, кому вдруг осточертеет эта прекрасная жизнь и захочется сбежать вплавь, имели возможность приплыть обратно. Никто не гарантирует, что доплывут, но комиссия должна быть, без нее никак.

И вот в этих условиях вполне можно было создать себе иллюзию верховной власти, вечной молодости и вообще бессмертия. Жаркий климат тут очень кстати: отсутствие смены времен года, вечное лето, палящее солнце без всякого разнообразия не позволит задумываться о быстротечности времени, годы будут сливаться в один бесконечный день. Военные маршируют и стреляют в воздух, спортсмены бегают и прыгают, Тертель ищет врагов, когда из ямы выберется, остатки Купаловского театра искусно демонстрируют всенародную любовь, Дорофеева поет с грузовика, как привыкла во время уборочной, Азаренок в телевизоре рассказывает страшные сказки на ночь. Ночь полна звезд, чистое небо, никакой России рядом, никто не давит, никто своих военных не присылает. А Беларусь – так вот же она, а вовсе не в тех болотистых слякотных краях. Любимую не отдают, ее вывозят пожить в роскоши на море.

Разве не благодать? Благодать, конечно. Спокойная размеренная жизнь, полная безопасность, морепродукты в изобилии, а денег хватит на много поколений. И никто не рассматривает под микроскопом его неуверенную походку, не обсуждает шатания и качания на ветру, не подмечает каждую деталь, свидетельствующую о неумолимости времени. Время – оно ведь не какой-нибудь там оппозиционер, оно одинаково беспощадно ко всем, невзирая на черты характера и количество прегрешений. Остановить его – вернее, создать иллюзию – можно, лишь удалившись на тропические острова, где не будет ни одного косого взгляда. И такой уникальной возможностью, доступной далеко не каждому, он пренебрег. А ведь всего и надо было – вовремя сесть в самолет.

Теперь не обессудьте. Мы наблюдаем. И все видим.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Смотрите, он еле идет!
Смотрите, он еле идет! Ирина Халип
Еще даже не начинали
Еще даже не начинали Владислав Иноземцев
Мультики для Путина закончились
Мультики для Путина закончились Альфред Кох
Курская дуга 2.0
Курская дуга 2.0 Аркадий Бабченко