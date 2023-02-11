Названы лучшие продукты для здоровья и «чистки» печени 1 11.02.2023, 9:45

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Их вкус стимулирует работу жизненно важного органа.

Печень защищает организм от вредных веществ и, в свою очередь, сама нуждается в защите.

Восстанавливать ее работоспособность помогают полезные продукты.

Нутрициолог Екатерина Бушля перечислила в Instagram лучшие природные средства для помощи печени.

Горечи необходимы для укрепления здоровья печени. Это могут быть травяные сборы (листья артишока, корни одуванчика, семена расторопши) или зелень (руккола, кейл, листья одуванчика ). Горький вкус стимулирует желчеотделение и помогает работе печени.

Все виды капусты (в особенности брокколи). Питательные вещества, содержащиеся в брокколи, такие как гликозиды горчичного масла, прекрасно стимулируют деятельность печени. И не забываем о способности брокколи нейтрализовать токсины .

Артишок горькие вещества, такие как цинаропикрин, они стимулируют образование желудочной кислоты, которая препятствует образованию жира в печени. Стимулирует желчеотделение.

Свекла оказывает противовоспалительное и детоксицирующее действие. Флавоноиды и бета-каротин улучшают работу печени и способствуют процессу очищения.

Тыква позволяет восстанавливать нарушенный метаболизм клеток печени (гепатоцитов), восстановить их поврежденную структуру. Главное преимущество тыквы состоит в том, что она восстанавливает клеточные мембраны гепатоцитов. Она предупреждает гибель этих клеток, особенно при наличии гепатита, заболеваний желчевыводящей системы и т.д.

Чеснок содержит соединения серы ,которые могут помочь активировать ферменты в печени. Он также содержит аллицин и селен ,которые являются отличными защитниками печени.

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