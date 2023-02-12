Как выглядят и сколько стоят минские квартиры в домах у самого метро 12.02.2023, 16:20

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От 946 долларов за «квадрат».

Многие стараются подобрать жилье рядом с метро. Расположение подземного транспорта зачастую отражается и на стоимости квадратного метра. Портал Realt.by решил посмотреть, какое жилье сейчас продается около станций метро и за сколько. Самая дешевая квартира стоит 48 тысяч долларов, самая дорогая — 145 тысяч долларов. Остальные — в пределах 76 тысяч долларов. Из критериев — до 1,5 тысячи долларов за квадратный метр. Вот как выглядят эти объекты.

Улица Притыцкого (станция метро «Пушкинская»)

Девятиэтажка была построена в 1973 году на Притыцкого, 32. Там в 2020 году был сделан капитальный ремонт. Однокомнатная квартира продается на третьем этаже и занимает 36,3 м². Кухня — 7,4 м².

В квартире нужно делать ремонт. Там никто не прописан. Санузел — раздельный, есть застекленный балкон.

Квартира находится у самого входа в метро. Напротив располагается кинотеатр «Аврора».

Стоит квартира 48 тысяч долларов. Квадратный метр стоит 1322 доллара.

Улица Романовская Слобода (станции метро «Юбилейная площадь» и «Фрунзенская»)

Продается двухкомнатная квартира на Романовской Слободе, 26 в доме 1969 года на предпоследнем, восьмом этаже. Общая площадь объекта — 48 м², кухня — 7,3 м².

В квартире две отдельные комнаты. В одной из них есть выход на балкон. В двушке также имеется раздельный санузел. Ванна и туалет облицованы плиткой, в остальных комнатах лежит доска.

Дом располагается за кинотеатром «Беларусь» и находится рядом с двумя станциями метро разных веток — «Фрунзенская» и «Юбилейная площадь».

Квартира стоит 71 тысячу долларов. «Квадрат» — 1479 долларов.

Улица Романовская Слобода (станции метро «Юбилейная площадь» и «Фрунзенская»)

В этом же доме на Романовской Слободе, 26 продается двушка на четвертом этаже. Ее площадь — 49,33 м², кухня занимает — 7,67 м².

Все окна в квартире выходят во двор. Здесь две отдельные комнаты, раздельный санузел и балкон. Есть углубления для шкафов в коридоре.

Рядом две станции метро — «Фрунзенская», «Юбилейная площадь».

Цена двушки — 69 тысяч долларов. «Квадрат» стоит 1399 долларов.

Партизанский проспект (станция метро «Автозаводская»)

Дом на Партизанском проспекте, 106 был построен в четыре этажа в 1955 году. На последнем там продают двушку в 63,1 м². Кухня — 10 «квадратов».

В 2021 году в доме был проведен капитальный ремонт. Над квартирой есть еще технический этаж. Двушка продается с готовым ремонтом. Окна выходят на две стороны дома. В квартире есть балкон и раздельный санузел. На полу лежит плитка и ламинат.

Дом находится у самой станции метро «Автозаводская».

Квартира стоит 68 900 долларов. Квадратный метр обойдется в 1092 доллара.

Партизанский проспект (станция метро «Могилевская»)

Пятиэтажный дом на Партизанском проспекте, 149 был построен в 1970 году. Там на последнем этаже продается трехкомнатная квартира. Ее площадь — 66,4 м², кухня — 5,4 м².

Капитальный ремонт в доме сделали в 2014 году. Окна в трешке выходят на две стороны. Ремонт в квартире делали в 2015 году. Здесь меняли полы: заливали стяжку, положили ламинат, в санузле — плитку. Установлена новая сантехника, заменена электрика. В квартире выровнены стены и потолки под покраску. Лоджия двойная и застеклена.

Станция метро «Могилевская» и торговый цент «МОМО» в шаговой доступности.

Квартира стоит 71 500 долларов. Метр — 1077 долларов.

Улица Волгоградская (станция метро «Московская»)

На первом этаже пятиэтажки на Волгоградской, ¼ продается двушка в 48,9 м² с кухней в 7,3 м².

В квартире две отдельные комнаты и раздельный санузел. Балкона здесь нет. В двушке также могут оставить и мебель.

До станции метро «Московская» всего две минуты пешком.

Стоимость двушки — 62 500 долларов. Цена метра — 1278 долларов.

Проспект Независимости (станция метро «Восток»)

На проспекте Независимости, 157 в девятиэтажном доме 1970 года постройки продается трехкомнатная квартира на пятом этаже. Общая площадь объекта — 68 «квадратов». Кухня — 7,1 м².

В квартире одна комната является проходной, в ней же есть выход на застекленную лоджию. Санузел в трешке — раздельный.

Дом находится напротив ТЦ Dana Mall.

Квартира стоит 75 900 долларов. «Квадрат» — 1116 долларов.

Проспект Независимости (станция метро «Уручье»)

На проспекте Независимости, 168/2 в доме 2007 года постройки на последнем двенадцатом этаже продается двухуровневая квартира. В ней спроектировано три комнаты. Ее общая площадь — 153,2 квадратного метра.

В квартире сделан хороший ремонт. Она продается с мебелью и техникой: встроенной духовкой, микроволновкой, кофемашиной, варочной поверхностью и посудомойкой Siemens, вытяжкой бренда Falmec, холодильником Liebherr, фильтром для воды Bluefilters, измельчителем, стиральной и сушильной машинми Siemens. Установлена приточно-вытяжная вентиляция. Работает кондиционер в гостиной.

На первом уровне располагаются детская, санузел и совмещенная кухня-гостиная. На втором этаже расположились большой коридор, санузел и спальня.

Дом находится рядом со станцией метро «Уручье».

Квартира стоит 145 тысяч долларов. Один квадратный метр обойдется в 946 долларов.

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